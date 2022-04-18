Kalush Orchestra та Джамала захопили милозвучним виконанням Stefania – відео

Артистка закликала підтримати гурт.

Представники України на конкурсі "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra та переможниця конкурсу 2016 року Джамала приємно здивували юзерів.

Так, знаменитості зустрілися і разом заспівали пісню колективу Stefania. Відповідним роликом Джа поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. Kalush Official, вірю, зовсім скоро святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте гурт! Їхня робота зараз — велика справа", – підписала відео знаменитість.

Також артистка пожартувала у коментарях: "Тільки зрозуміла, що наприкінці приспіву ми показуємо, з якої сторони готувався напад на Білорусь".

Зі свого боку, фоловери захопилися милозвучністю виконання.

Ай, добре як

Неймовірно! Вам неодмінно потрібно разом записати пісню, це буде хітяра

Очманіти! Круто

Ви крутезні!!! Ніхто не заспіває в цілому світі так як Українці!!!

Нагадаємо, відомі українські артисти Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Юрій Ткач, Євген Кошовий, Михайло Хома та Петро Чорний випустили потужну кумедну пісню. Зірки разом вирішили підняти бойовий дух українців та записали трек "Україна переможе".

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