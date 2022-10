Kalush Orchestra та культові The Rasmus випустили потужний дуетний трек In The Shadows Of Ukraine і кліп до нього

Переможці "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra випустив дуетну композицію, записану з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus, який теж цього року представляв свою країну на пісенному конкурсі.

Після успішних експериментів у музиці ще під час конкурсу, у гуртів виникла ідея записати спільну коллаборацію на культовий трек The Rasmus "In The Shadows", який отримав у новій версії назву "In The Shadows Of Ukraine".

"Вперше ми зустрілися з Kalush Orchestra на препаті "Євробачення" в Амстердамі. Вже це було емоційно, тому що ми знали, що в Україні йде війна і це дуже несправедлива ситуація, тому зустріч з цими музикантами була як зустріч з друзями, які ризикували втратити життя. Потім у Турині Kalush Orchestra звернувся до нас з ідеєю мешап-версії Stefania, The Shadows, Jezebel. Ми виконали мешап на вуличному концерті, і було відчуття, що відбувається магія. Я був приголомшений музикою Kalush Orchestra. Гра на флейті у поєднанні з бітбоксом викликали у мене мурахи шкірою. Я такого ще не бачив у своєму житті. Це щось неймовірне. Мої напарники разом кажуть, що це блискуче. Таким чином ми всі надихнулися створити щось нове для запису, щоб ми могли поділитися цим з усіма", - зазначив гітарист The Rasmus Ееро Хейнонен.

Своєю чергою, для учасників Kalush Orchestra пісню "In The Shadows" можна вважати культовою.

"Мабуть всі українці мого віку і трохи старші чудово пам'ятають цей трек гурту The Rasmus. Мені було 17 років, коли я його вперше почув і часто переслуховував по декілька разів. Що скажу точно, я навіть ніколи не міг собі і уявити, що не лише познайомлюся особисто з учасниками The Rasmus, а й ми разом заспіваємо кавер на цей культовий трек", - говорить лідер гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Kalush Orchestra та The Rasmus

В "In The Shadows Of Ukraine" - поєднання традиційного українського фольку, хіп-хопу та року. The Rasmus підспівує Kalush Orchestra українською мовою в мелодійній хоровій частині треку. Пісня має танцювальний ритм і піднесену атмосферу, хоча, на відміну від неї, лірика досить темна та має глибокі емоції, які зараз переживають усі українці.

"Нам одразу сподобалося оригінальне звучання Kalush Orchestra, оригінальне звучання українського фолку, співи, сопілка, реп, було надихаюче чути, що ця пісня може звучати саме так! Ми раді, що ця пісня отримує нове народження таким чином, а лірика видається сучасною тому, що відбувається в Україні та світі", - поділився своїми враженнями від спільної роботи Лаурі Йоханнес, співзасновник і фронтмен рок-гурту The Rasmus.

Kalush Orchestra та The Rasmus

Почувши фінальну версію треку, гурти вирішили візуалізувати його за допомогою спільної відео роботи. Коли зустрілися на зніманнях кліпу, зізнаються, це мало вигляд зустрічі старих добрих знайомих. А найголовніше те, що ця колоборація не лише музична, а й передає те, що відбувається сьогодні в Україні.

Над новим звучанням "In The Shadows Of Ukraine" працював саундпродюсер Антон Чілібі та Іван Клименко, а над відео — режисер Леонід Колосовський.

На цьому співпраця Kalush Orchestra та The Rasmus точно не закінчується. Попереду плануються багато сюрпризів, про які гурти обов'язково інформуватимуть фанів у своїх соцмережах.

