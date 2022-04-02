Kalush Orchestra у Львові на Площі Ринок виконав Stefania і заявив, що їде на "Євробачення"

Kalush Orchestra у Львові на Площі Ринок виконав Stefania і заявив, що їде на "Євробачення"

Гурт виступить на пісенному конкурсі особисто.

Сьогодні, 2 квітня, гурт Kalush Orchestra на Площі Ринок у Львові дав невеличкий концерт, в рамках якого виконав свою конкурсну пісню для "Євробачення" Stefania.

Разом з тим соліст гурту Олег Псюк зазначив, що останні декілька тижнів багато говорили про долю України на міжнародному пісенному конкурсі. Організатори заходу навіть звільнили Kalush Orchestra від необхідності запису резервного виступу. А в прямому ефірі мали б показати запис виступу колективу з нацвідбору на "Євробачення".

Втім, сьогодні Олег Псюк офіційно підтвердив, що Kalush Orchestra їде на "Євробачення-2022" і особисто виступить на міжнародному музичному конкурсі:

"За останні декілька тижнів ставилася під питання участь України у "Євробаченні" через ситуацію в Україні, було багато різних нюансів. Зараз ми можемо точно заявити, що Kalush Orchestra буде їхати до Турину виступати на "Євробаченні" наживо", - сказав Псюк.

Він додав, що сьогодні вони з гуртом вперше від початку повномасштабної війни зустрілися і порепитирували наживо, а не онлайн.

"І скоро ми будемо їхати на честь підтримки України, в рамках "Євробачення" в тур зі збору коштів. 3 числа буде детальна інформація, яка країна буде першою. Стежте за інформацією у соцмережах", - сказав лідер гурту Kalush Orchestra.

Це означає, що гурт візьме участь у промоконцертах напередодні "Євробачення", де планує збирати кошти для допомоги Україні.

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