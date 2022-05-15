Kalush Orchestra віддасть кубок переможця "Євробачення-2022" на благодійний аукціон

Український гурт-переможець конкурсу "Євробачення-2022" – Kalush Orchestra – дотримався своєї обіцянки.

Так, перед фіналом колектив заявив, що у разі перемоги – віддасть кубок на благодійний аукціон, а гроші передасть на потреби України.

Під час пресконференції для українських журналістів фронтмен гурту Олег Псюк зазначив, що музиканти так і планують зробити.

"Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і ці гроші пожертвувати на підтримку України та ЗСУ. Багато людей за кордоном донатять і є багато людей, хто б хотів це зробити. І це їх змотивує. Можливо, є люди, які можуть собі дозволити пожертвувати велику суму і їм буде приємно, що матимуть таку статуетку на згадку. Ми думаємо, що це дуже хороша ідея і це буде дуже корисно для України", – зазначив репер.

Виконавець додав, що поки що гурт вирішує, у який фонд будуть перераховані кошти.

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra прокоментував заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення". Артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.

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