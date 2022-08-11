Kalush Orchestra відмовився від участі в Sea Dance через пропутінську діджейку у лайнапі

Український гурт Kalush Orchestra виступив з офіційною заявою, у якій повідомив що не братиме участі у музичному фестивалі Sea Dance.

Музичний фестиваль Sea Dance має відбутися наприкінці серпня у Чорногорії. І в ньому мав взяти участь український гурт Kalush Orchestra.

Втім, сьогодні колектив виступив з офіційною заявою, у якій повідомив, що відмовляється від участь у музичному заході через те, що там виступить пропутінська артистка, російська діджейка DJ Nina Kravitz.

"Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому як і обіцяли, скасовуємо свій виступ там", - прокоментував рішеня гурту Kalush Orchestra його лідер Олег Псюк.

Також Олег Псюк додав, що "бажання виступати на одній сцені" з Ніною Кравіц у гурту немає. Тому гурт "сплавляється сам", закликаючи не купувати квитки на цей фестиваль 28 числа у Чорногорії усім, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.

Цьогоріч Kalush Orchestra переміг на конкурсі "Євробачення" з піснею Stefania / Фото: Associated Press

Зазначимо, що раніше Kalush Orchestra звернувся до організаторів Sea Dance Festival з проханням прибрати з лайнапу російських діджейок, зокрема пропутінську артистку DJ Nina Kravitz. На це організатори музичного заходу відповіли, що "не підтримують війну в Україні та співчувають українцям. Утім, на їхню думку, прибирати росіянок з лайнапу – це дискримінація, що суперечить цінностям Sea Dance".

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

зауважимо, що коли організатори фестивалю пропонували Kalush Orchestra виступити у Чорногорії, мови про виступ на одній сцені з Ніною Кравіц не йшлося. Тому гурт прийняв запрошення організаторів. Але коли діджейка Ніна Кравіц несподівано опинилася у лайнапі, вони зажадали від організаторів фесту скасувати її виступ. Що, до речі, зробили інші три музичні фестивалі, такі як Дортмундський PollerWiesen, The Crave в Гаазі та Movement Detroit. Вони підтвердили, що Ніна Кравіц більше не виступатиме на їхніх заходах цього літа, опублікувавши заяви у соціальних мережах.

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