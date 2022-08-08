Kalush Orchestra відреагував на скандал щодо виступу на одній сцені з росіянами: "Це повна шляпа"

Український гурт Kalush Orchestra відреагував на хейт щодо свого майбутнього виступу на фестивалі з росіянками.

Так, наприкінці серпня переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" візьмуть участь у фестивалі Sea Dance Festival. Там також буду грати діджейки з РФ Ніна Кравіц та Анфіса Летяго.

Юзери одразу ж розкритикували музикантів, дорікаючи їм у тому, що "гроші не пахнуть".

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк відреагував на це, зазначивши, що діджейок раніше у програмі не було. Також він зазначив, що гурт вже звернувся до організаторів.

"Така історія: ми мали виступати за місяць на одному фестивалі, і тут раптом у програму поставили якусь російську співачку… Це повна шляпа. Ми вже написали організаторам, щоб її прибрали, якщо не вийде – то ми, звичайно, там не будемо виступати", – заявив Олег Псюк.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Він також закликав юзерів написати організаторам на їхню сторінку в Instagram, з проханням виключити із програми артисток з РФ.

Нагадаємо, MONATIK пояснив, чому виступав у Росії після 2014 року. Музикант зазначив, що раніше здобути визнання в Україні можна було лише після того, як тебе полюбив російський слухач.

Читайте також: