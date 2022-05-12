Kalush Orchestra відреагував на заклики у Мережі говорити про "Азовсталь" на "Євробаченні-2022"

Kalush Orchestra відреагував на заклики у Мережі говорити про "Азовсталь" на "Євробаченні-2022"

У Мережі ширяться заклики користувачів, аби світові лідери об'єдналися та допомогли врятувати людей з "Азовсталі".

Зокрема, львівський репер Otoy (В'ячеслав Дрофа), брат якого вважається зниклим безвісти на території заводу, просив гурт Kalush Orchestra говорити на "Євробаченні-2022" про порятунок цивільних та захисників.

"Вимагайте від гурту Kalush Orchestra згадки про вимогу розпочати процедуру екстракції та рятування усіх захисників та полонених "Азовсталі". Представники гурту будуть казати, що будь-які висловлювання неможливі через правила конкурсу, але чи можемо ми допустити бодай думку, що хтось з представників конкурсу буде проти висловлювання гурту в боротьбі за життя українських воїнів? Немає нічого дорожчого за українців, для українців", - написав у дописі Дрофа.

Фото: otoysounds/Instagram

Фото: otoysounds/Instagram

Kalush Orchestra відреагував на заклики у Мережі говорити про "Азовсталь". Хоч колектив і не може про це говорити на "Євробаченні-2022", музиканти опублікували допис Instagram, в якому закликали негайно врятували усіх з території "Азовсталі" та показали моторошні кадри, на яких видно, в яких умовах живуть поранені.

"Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію – гуманітарний коридор до третьої країни, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз маріупольська "Азовсталь" - це серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців!" - написали музиканти.

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До слова, Kalush Orchestra просять, аби вони 14 травня говорили про порятунок захисників з "Азовсталі". Утім, артисти не можуть цього зробити. Катерина Павленко, яка представляла Україну на "Євробаченні" 2021 року пояснила, чому гурт не може цього зробити.

Kalush Orchestra за це загрожує не лише дискваліфікація та штраф. Співачка пояснила, що аудиторія "Євробачення" насправді нічим не зможе допомогти.

"Найобразливіше тут навіть не дискваліфікація і штраф, а те, що не та аудиторія. Там всім це байдуже. У людей свято", - відповіла Катерина у коментарі під дописом Дрофи.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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