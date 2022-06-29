Kalush Orchestra випустить спільну пісню з учасником "Євробачення-2022" від Великої Британії

Kalush Orchestra випустить спільну пісню з учасником "Євробачення-2022" від Великої Британії

Український гурт Kalush Orchestra незабаром потішить прихильників новинкою.

До слова, артисти випустять дуетну пісню з їхнім головним конкурентом на "Євробаченні-2022", представником від Великої Британії Семом Райдером.

Як розповів лідер Kalush Orchestra Олег Псюк, з музикантом вони вже обговорили всі деталі, і композиція незабаром стане відомою назагал. Утім, інші подробиці артист вирішив тримати в таємниці.

"Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наш музичний твір найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули. Це секрет, але не забудьте підписатися на офіційний Instagram Kalush, там ви все дізнаєтесь", - розповів Псюк, пише Metro.

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

До речі, раніше й Сем Райдер говорив, що випустить з українським колективом спільну пісню.

"Так, можливо, ми випустимо щось разом, ми обговорюємо це", - стверджував музикант.

Сем Райдер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra вперше виступив на найбільшому фестивалі Великої Британії – Гластонбері. Колектив на сцені Truth Stage виконав 13 композицій.

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