Kalush Orchestra випустить спільну пісню з учасником "Євробачення-2022" від Великої Британії

Український гурт Kalush Orchestra незабаром потішить прихильників новинкою.
До слова, артисти випустять дуетну пісню з їхнім головним конкурентом на "Євробаченні-2022", представником від Великої Британії Семом Райдером.
Як розповів лідер Kalush Orchestra Олег Псюк, з музикантом вони вже обговорили всі деталі, і композиція незабаром стане відомою назагал. Утім, інші подробиці артист вирішив тримати в таємниці.
"Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наш музичний твір найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули. Це секрет, але не забудьте підписатися на офіційний Instagram Kalush, там ви все дізнаєтесь", - розповів Псюк, пише Metro.
До речі, раніше й Сем Райдер говорив, що випустить з українським колективом спільну пісню.
"Так, можливо, ми випустимо щось разом, ми обговорюємо це", - стверджував музикант.
Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra вперше виступив на найбільшому фестивалі Великої Британії – Гластонбері. Колектив на сцені Truth Stage виконав 13 композицій.
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