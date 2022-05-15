Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі і Ірпеня: "Не для слабкодухих"

Гурт Kalush Orchestra, який тріумфально переміг на конкурсі "Євробачення-2022" випустив емоційний кліп на переможну пісню Stefania.
До відео увійшли жорсткі кадри звірств російських окупантів у Бучі, Ірпіні і Гостомелі. Саме у цих містах колектив відзняв відео. Як зазначив соліст Kalush Orchestra Олег Псюк, війна повністю поміняла сенс цієї пісні, що відобразилось в кліпі.
Як відомо, від самого початку Псюк присвятив композицію своїй мамі Стефанії. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни Stefania для багатьох стала символом, який уособлює нашу батьківщину.
"Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі - кадри не для слабкодухих, б'є дуже глибоко і боляче!" – прокоментували прем'єру учасники гурту.
Нагадаємо, що сьогодні вночі гурт Kalush Orchestra здобув для України перемогу на конкурсі "Євробачення-2022" з великим відривом від конкурентів. У загальному підсумку у сумі балів від глядачів та журі Kalush Orchestra отримав 631 бал, на другому місці опинилася Велика Британія з сумою балів 466, трійку лідерів закриває Іспанія із балами – 459.
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