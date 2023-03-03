Kalush Orchestra випустив перший англомовний трек і казковий кліп до нього: KilimWoman, мольфар та ракети

Український гурт Kalush Orchestra випустив свій перший англомовний трек Changes. Разом з ним відбулася прем'єра атмосферного відео до композиції.

Як розповів фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, нова пісня – про дім, у якому ми живемо і який навчилися захищати. Відео було зняте у традиційній українській хаті, у перерві між концертами в Польщі.

У кліпі учасники Kalush Orchestra перевтілилися у казкових героїв. Будинок і земля навколо — їхнє казкове царство. Вони ходять просторими полями та співають у високій траві, входячи в гармонію з природою. Та настає гроза, і разом з негодою з неба падають нерозірвані снаряди та ракети.

У кліпі сопілкар Kalush Orchestra Тимофій Музичук перевтілюється на карпатського мольфара (особу з надприродними здібностями), а ще тут вперше з'являється містична героїня KilimWoman — саме її голос ми чуємо на початку треку. Таємнича KilimWoman ще не раз з’явиться в майбутніх роботах гурту.

За словами режисера Леоніда Колосовського цей кліп — історія про наш Дім, який змінився назавжди, бо побачив горе, біль та втрату. Коли на землю приходить ворог — кожен боронить свій Дім, як може.

"Це розповідь про магічних персонажів сім’ї Kalush Orchestra. Кожен член цієї родини має свою суперсилу та у свій спосіб боронить Дім. Хтось – молитвою, хтось – справою, хтось – правдою, хтось – духовністю, а хтось – магією. Як заведено в Сім'ї, усі члени родини дуже різні, але вони разом і кожен із них любить свій Дім", – говорить режисер.

Kalush Orchestra цього року знову багато гратиме за кордоном, де продовжить збір коштів на допомогу Україні – як для ЗСУ, так і для відновлення знищених росіянами закладів культури. У 2022 році гурт зібрав неймовірні 60 мільйонів гривень (1,6 мільйона доларів).

Від моменту перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення" минулого року Kalush Orchestra поїхали в тур по США, зігравши 18 концертів за 3 тижні. Кліп на "Stefania", пісню-переможницю "Євробачення-2022" набрав на YouTube понад 50 мільйонів переглядів. Користувачі TikTok зняли 330 тисяч відео під "Stefania", а сумарно на стрімінгових платформах пісню прослухали 52 мільйони разів.

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