Kalush Orchestra виступили на найбільшому фестивалі у світі Гластонбері: співали Stefania та дякували Борису Джонсону

Kalush Orchestra виступили на найбільшому фестивалі у світі Гластонбері: співали Stefania та дякували Борису Джонсону

Український гурт Kalush Orchestra вперше виступив на найбільшому фестивалі Великої Британії – Гластонбері.

У ніч з 24 на 25 червня гурт Kalush Orchestra вперше виступив на наймасштабнішому фестивалі Великої Британії – Гластонбері.

Колектив, який виграв конкурс "Євробачення-2022", на сцені Truth Stage виконав 13 композицій, 12 з яких, за словами учасників гурту, були написані за 10 днів, пише Sky News.

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Свою переможну композицію Stefania гурт наприкінці виступу заспівав на "біс".

Усі пісні, які виконав Kalush Orchestra були українською та декілька – англійською мовами. Перед своїм виступом учасники гурту подякували прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за те, що він виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні.

Фото: instagram.com/kalush.official

Як відомо, Європейська мовна спілка – організатор "Євробачення", через війну в Україні прийняв рішення не проводити конкурс наступного року в Україні.

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