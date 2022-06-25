Kalush Orchestra виступили на найбільшому фестивалі у світі Гластонбері: співали Stefania та дякували Борису Джонсону

Український гурт Kalush Orchestra вперше виступив на найбільшому фестивалі Великої Британії – Гластонбері.
У ніч з 24 на 25 червня гурт Kalush Orchestra вперше виступив на наймасштабнішому фестивалі Великої Британії – Гластонбері.
Колектив, який виграв конкурс "Євробачення-2022", на сцені Truth Stage виконав 13 композицій, 12 з яких, за словами учасників гурту, були написані за 10 днів, пише Sky News.
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Свою переможну композицію Stefania гурт наприкінці виступу заспівав на "біс".
Amazing to see Kalush Orchestra perform on the Truth stage last night #Glastonbury | @ShangrilaGlasto | #Eurovision | #Ukraine pic.twitter.com/MiSbNbXNrl— Glastonbury Guidebook (@Glasto_Guide) June 25, 2022
Усі пісні, які виконав Kalush Orchestra були українською та декілька – англійською мовами. Перед своїм виступом учасники гурту подякували прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за те, що він виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні.
Як відомо, Європейська мовна спілка – організатор "Євробачення", через війну в Україні прийняв рішення не проводити конкурс наступного року в Україні.
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