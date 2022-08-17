Kalush Orchestra виступив на італійському фестивалі Madonna della Madia: сюрприз від дітей та номер з переселенцями

Kalush Orchestra повернувся до Італії за три місяці після перемоги у Турині на "Євробаченні-2022" та перед тривалим туром Північною Америкою, який розпочнеться у жовтні.

Їхня присутність в Італії стала посланням миру та надії, щоб увага до війни, розпочатою росією, продовжувала залишатися високою.

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

"Поширюючи нашу музику, ми продовжуємо інформувати весь світ про те, що у нашій країні триває війна. Ми будемо продовжувати це робити та передавати нашу музику та нашу культуру", - такими словами український репер Олег Псюк, фронтмен Kalush Orchestra, представив концерт у Монополі.

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Відмінністю від усіх інших концертів Kalush Orchestra італійського, стала участь українських дітей-переселенців з Чорноморських ігор, які станцювали та заспівали під Stafania на сцені. Серед них була і 8-річна Вероніка Морська, учасниця "Голос країни. Діти" та переможниця "Україна має талант".

Таким чином, Kalush Orchestra долучився до ініціативи міжнародної благодійної платформи "Для дітей заради майбутнього".

"На сьогодні, майже 1000 безневинних дітей постраждали від військових дій росії. Ще тисячі потребують психологічної реабілітації. Сьогодні ми закликаємо допомогти 5 тисяч українським дітям отримати психологічну реабілітацію", - зазначив Олег Псюк зі сцени, закликавши всіх небайдужих долучатися та донатити кошти.

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Маленькі шанувальники здивували Олега Псюка подарунком. До початку концерту у Монополі, під час неформальної зустрічі з дітьми та молоддю Італії та дітьми-переселенцями з України, шанувальники вручили лідеру Kalush Orchestra шоколадку, дизайн обгортки якої створили самі.

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивалі в Італії / Фото: Federica Signorile

"Тепер окрім шоколадки "Оленки", можна запустити ще й "Олежку", - жартує Олег Псюк, у відповідь на шоколадку із його зображенням.

Гурт Kalush Orchestra активно допомагає українцям та ЗСУ, продемонструвавши це ще на пісенному конкурсі. Після цього учасники влаштовували благодійні аукціони, де збирали кошти для потреб України. Група навіть продала на аукціоні кришталевий мікрофон "Євробачення-2022".

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