Kalush Orchestra влаштував скандал та звинуватив Суспільне у фальсифікації балів – відео

Колектив вимагав показати результат голосування

Щойно відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Перемогу у конкурсі здобула співачка Alina Pash із піснею "Тіні забутих предків". Друге місце посів гурт Kalush Orchestra, який отримав на бал менше ніж Аліна.

За лаштунками конкурсу колектив влаштував скандал та звинуватив Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Так, артистів здивувало те, що спершу головний суддя конкурсу Ярослав Лодигін оцінив номер WELLBOY як "для внутрішнього користування", а потім віддав співаку високий бал – 7.

Колектив вимагав показати результат голосування на папері. Втім, за словами гурту, перед їхнім носом просто зачинили двері. Музиканти переконані, що якби там "було все чисто", то від них би нічого не приховували.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

У відповідь, гурту заявили, що жодної фальсифікації не було, а результат був в ефірі фіналу.

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