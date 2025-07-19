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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
872
Час на прочитання
1 хв

Kalush Orchestra заявили про нову учасницю: відома блогерка доєдналася до колективу

Сімбочка заінтригувала своєю роллю серед музикантів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Kalush Orchestra та Сімбочка

Kalush Orchestra та Сімбочка / © instagram.com/kalush.official

Переможець "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra повідомив про несподіване поповнення — до команди приєдналася популярна блогерка Сімбочка.

Новину Сімбочка повідомила особисто на сторінці в Instagram. Блогерка поділилася, що вирушить з чоловічим колективом у тур і виступатиме разом з ними на сцені.

"Йо! Це Сімбочка. Апдейт: тепер я в складі гурту Kalush. Попереду багато сцен, багато міст, багато доріг. Тепер мене стане більше — і на афішах, і наживо. Слідкуйте за турами, буде гаряче", — написала зірка Мережі.

Kalush Orchestra та Сімбочка / © instagram.com/kalush.official

Kalush Orchestra та Сімбочка / © instagram.com/kalush.official

Kalush Orchestra та Сімбочка / © instagram.com/kalush.official

Kalush Orchestra та Сімбочка / © instagram.com/kalush.official

Цікаво, що заява з'явилася невдовзі після того, як Сімбочку помітили у компанії КилимМена — танцюриста гурту Владислава Курочки. Під час церемонії Blogger Awards 2025 вони публічно обмінялися поцілунком, що спричинило хвилю обговорень у соцмережах.

Поки що гурт не ділиться подробицями, яка саме роль у Сімбочки. Однак, під одним з коментарів під власним дописом вона зізналася, що це точно не стосується вокалу.

"У мене багато сторін, котрі я розвивала та хочу розвивати, не обовʼязково співачкою, хоча і в цьому я б дуже хотіла себе спробувати", — заінтригувала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно легендарний гурт The Rasmus приїхав до Києва з особливою метою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
872
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