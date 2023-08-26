KALUSH розчулив прем'єрою ліричної пісні, яку присвятив своїй коханій у її день народження

Український виконавець KALUSH випустив ліричну композицію "А ти знала" на честь дня народження своєї дівчини Олександри.

Як поділився Олег Псюк (справжнє ім'я артиста), він хотів передати у нового треку свої почуття до коханої та поділитися спогадами про їхні щасливі миті разом.

"Я присвятив цей трек своїй малій, окрім мультика в відео можна побачити багато кадрів з нашого сімейного архіву", - розповів реп-виконавець.

У гурту розповіли, що музику до пісні Олег написав разом з Андрієм Вдовиченко, а за зведення та мастеринг відповідав Станіслав Чорний.

"Йо, бейба, сьогодні у твій День народження я хочу побажати тобі здоров‘я. Це основне і єдине, чого я бажаю з декількох причин: по-перше, це один з головних аспектів від якого залежить щастя; по-друге, здоров‘я не можна купити ні за які гроші. Ну й по-третє, і найголовніше, тому що все інше в цьому житті, дам тобі я. З днем народження Білоброва!", - звернувся до коханої Псюк.

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