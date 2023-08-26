KALUSH розчулив прем'єрою ліричної пісні, яку присвятив своїй коханій у її день народження

Репер ніжно привітав кохану зі святом.
Український виконавець KALUSH випустив ліричну композицію "А ти знала" на честь дня народження своєї дівчини Олександри.
Як поділився Олег Псюк (справжнє ім'я артиста), він хотів передати у нового треку свої почуття до коханої та поділитися спогадами про їхні щасливі миті разом.
"Я присвятив цей трек своїй малій, окрім мультика в відео можна побачити багато кадрів з нашого сімейного архіву", - розповів реп-виконавець.
У гурту розповіли, що музику до пісні Олег написав разом з Андрієм Вдовиченко, а за зведення та мастеринг відповідав Станіслав Чорний.
"Йо, бейба, сьогодні у твій День народження я хочу побажати тобі здоров‘я. Це основне і єдине, чого я бажаю з декількох причин: по-перше, це один з головних аспектів від якого залежить щастя; по-друге, здоров‘я не можна купити ні за які гроші. Ну й по-третє, і найголовніше, тому що все інше в цьому житті, дам тобі я. З днем народження Білоброва!", - звернувся до коханої Псюк.
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