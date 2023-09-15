KALUSH розкачав шанувальників прем'єрою українсько-польского треку з відомим артистом з Польщі

Гурт KALUSH запрем'єрив новий енергійний трек разом з польським виконавцем GrubSon та українським репером Mykola Vynar.

Артисти розкачали шанувальників піснею Lalala, в якій поєднали українську й польську мови. Як розповів фронтмен KALUSH, цей трек вони створили ще два роки тому, але чекали на слушний час, аби показати на розсуд фанів.

"Цей трек був написаний більше двох років тому і лежав, очікував свого часу. Як ви зрозуміли, його час настав. Ідея треку належить Mykola Vynar, я запропонував долучити GrubSon, з яким познайомився одного разу в Польщі на фесті. Вийшов отакий трек", - розповів репер.

За словами артистів, у треку вони порівняли музику з наркотиками, оскільки музика дійсно може впливати на наш настрій і поведінку.

"В нашому новому фіті йдеться про почуття залежності від музики та її впливу на життя. Ми ніби порівняли музику з наркотиками, оскільки музика дійсно може впливати на наш настрій і поведінку", - кажуть у гурті.

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