KALUSH та Skofka ошелешили своєю неочікуваною появою на "Голосі країни-12"

Вони підтримали учасницю Вероніку Слюзалек.

На 1+1 триває п'ятий ефір шоу "Голос країни-12".

Цього тижня спробувала свої сили Вероніка Слюзалек. 26-річна киянка прийшла на проєкт, аби поділитися своєю творчістю. За словами учасниці, вона пише в стилі, "в якому ніхто ще не робив". Вероніка поєднує у своїх піснях реггі, поп, рок та етніку: "Мені дуже подобається міксувати так, як ніхто цього не очікує". Артистка створила вже понад 40 треків.

Підкорювати тренерів Слюзалек вирішила з піснею KALUSH та Skofka – "Додому". Свій виступ вона присвятила бабусі, адже рідна людина завжди її підтримує та мотивує.

Першим натиснув на кнопку Святослав Вакарчук. В останній момент усі інші тренери також розвернули свої крісла. Коли настав час обирати свого зіркового наставника, виконавиця пішла до команди Потапа.

Втім, неочікувано за лаштунками Вероніку зустрічали й автори треку. На прохання тренерів, разом з учасницею вони заспівали "Додому".

скриншот з відео

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