Kalush вимагає звільнити представницю компанії, яка займалася підрахунком голосів на нацвідборі

Олег також прокоментував звільнення Ярослава Лодигіна.

Лідер гуртів Kalush та Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що представницю аудиторської компанії, яка займалася підрахунком глядацьких голосів, необхідно звільнити.

За словами Олега, вони досі не отримали результатів глядацького голосування. Компанія ж відмовляється виходили на зв’язок з колективом.

"Я нагадую, що аудиторська контора досі не дала нам реальних результатів глядацького голосування. Ба більше, вони навіть не вийшли на зв’язок, а тоді вони просто від нас зачинилися, оточили нас охоронцями. А коли вийшла ця жіночка, вона сказала: "Нема картки, вона зникла", - розповів у своєму Instagram Олег.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Музикант переконаний, що Олену Волкову варто звільнити. За його словами, це буде справедливо. До слова, вчора звільнили Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного.

"Тому я думаю, що буде справедливо: звільнили Лодигіна, то варто звільнити і її. І щоб більше ця контора не займалася нацвідбором на "Євробачення". І взагалі, треба розібратися у цій ситуації. Ми хочемо побачити протокол", - додав Псюк.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Також Олег прокоментував і звільнення Ярослава Лодигіна. Він зазначив, що "справедливість перемогла".

"Шкода, що він не сам пішов, як обіцяв", - прокоментував Псюк.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору Kalush Orchestra отримав 6 балів від журі та 8 балів від глядачів, а Alina Pash здобула 8 від журі та 7 від глядачів. Гурт спантеличила плутанина під час оголошення балів та відмова показати аркуш із підсумками голосування українців.

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