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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
590
Час на прочитання
1 хв

Камалія чуттєво привітала маму з днем народження та зізналася, як вона посприяла її успіху

Співачка показала рідкісні кадри з рідною людиною.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія з мамою

Камалія з мамою

Українська співачка Камалія повідомила про свято у родині.

Сьогодні, 30 березня, мама зірки Інна святкує день народження. З нагоди свята виконавиця присвятила іменинниці допис і показала кадри з нею з найщасливіших спогадів. Крім того, Камалія публічно звернулася до мами з вдячністю та побажаннями на майбутнє.

"Мамочка моя найдорожча, вітаю тебе з Днем народження! Ти завжди вірила в мене більше, ніж я сама, і допомагала зростати, перетворюючи мрії на реальність. Нехай твоє серце завжди буде сповнене любов’ю, а душа квітне від щастя і тепла! Люблю тебе безмежно, моя неперевершена мамочка!" – зворушила співачка.

Мама Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мама Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з мамою / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з мамою / © instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас знаменитість зробила зізнання, що без рідної людини не змогла б дістатися таких кар'єрних вершин. Все тому, що саме іменинниця завжди підтримувала її й допомагала на перших етапах творчості.

"Ти завжди є моїм незмінним промінчиком сонця, моєю найпалкішою підтримкою і водночас наймудрішою наставницею. Саме завдяки тобі я змогла розвивати свій талант, бо ти стала моїм першим продюсером, учителем і натхненням", - додала артистка.

Мама Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мама Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, цього дня у доньки співачки Віри Брежнєвої день народження. Соня Кіперман показала, як оригінально відсвяткувала 24-річчя за кордоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
590
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