Камалія не стримала сліз, говорячи про Захура: чи є шанс на возз’єднання колишнього подружжя

Камалія

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Після гучного розлучення співачки Камалії та мільярдера Мохаммада Захура шанувальники не припиняють гадати, чи є шанс на відновлення їхнього роману, особливо на тлі спільних подорожей, сімейних фото та теплих стосунків колишнього подружжя.

Артистка зізналася, що останні роки шлюбу стали для неї справжнім випробуванням. Напруга в родині лише посилювалася, а конфлікти поступово руйнували багаторічні стосунки. Переломним моментом стала ситуація, пов’язана з доньками співачки. Камалія чекала підтримки від чоловіка, але, за її словами, відчула зовсім протилежне. Саме тоді вона вперше замислилася, що їхній союз може добігти кінця.

«Я відчула себе просто непотрібною, не дружиною, не мамою, не коханою — ніким. Я пам’ятаю, що першим, кому я зателефонувала, був вітчим. Я йому всю душу виливала, увесь біль», — зізналася артистка в інтерв’ю Марічці Довбенко.

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Камалія

Згадуючи ті події, співачка не змогла стримати емоцій і розплакалася. За її словами, справа була не в одному конфлікті, а в тому, що певні ситуації повторювалися неодноразово, змушуючи її щоразу почуватися знеціненою.

«А як повага до себе? А як твої кордони? Це було би ще — третій, четвертий, п’ятий раз», — чесно ділиться зірка.

Камалія

Артистка зізналася, що після розриву відчула більше свободи та почала покладатися насамперед на себе. Якщо раніше багато рішень ухвалювалися разом із Захуром, то тепер вона самостійно формує команду, шукає фінансування для проєктів і розв’язує всі робочі питання.

«Я сама приймаю рішення, сама набираю команду, сама шукаю спонсорів. Тут уже я сама собі хазяйка. Я ж дівчинка горда, намагаюся покладатися на себе», — наголосила співачка.

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Камалія

Попри розлучення, між колишнім подружжям збереглися теплі стосунки. Камалія не приховує, що може звернутися до Захура за порадою у важливих ситуаціях, а також продовжує цікавитися справами їхнього сімейного бізнесу. Саме тому прихильники не полишають надії, що пара ще може возз’єднатися. Однак сама артистка поки не дає жодних натяків на романтичне примирення й говорить лише про партнерство та взаємну підтримку.

Нагадаємо, раніше Камалія після розлучення зірвала друге весілля із заможним бізнесменом і шокувала причинами.

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