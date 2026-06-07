Камалія опинилася у кареті "швидкої" й назвала причини погіршення здоров’я: "Загострилася болячка"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія стривожила шанувальників новинами про своє здоров’я.

Артистка повідомила, що їй довелося терміново звернутися по медичну допомогу через загострення давньої недуги. У своєму фотоблогу виконавиця опублікувала кадри зі свого будинку, карети швидкої допомоги та лікарні. На кадрах Камалія постала з катетером у руці під час надання медичної допомоги. За словами співачки, проблема виникла несподівано напередодні запланованого концерту.

Артистка розповіла, що давня хвороба знову дала про себе знати. Втім, називати конкретний діагноз вона не стала. Спочатку медики надали допомогу вдома, встановивши крапельницю та знявши гострий біль, після чого доправили її до приватної клініки для додаткового обстеження.

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У медичному закладі на виконавицю чекала консультація хірурга та подальше лікування. Камалія припускає, що погіршення стану могло бути пов’язане зі стресом і порушенням режиму харчування.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Друзі, мій організм вирішив влаштувати мені „позаплановий концерт“. Загострилася стара болячка, довелося звернутися по допомогу та викликати швидку. Не хочу називати діагноз, але він періодично каже мені „здрастуй“. Мене обезболили, зробили крапельницю та повезли на обстеження до хірурга», — поділилася артистка.

Попри неприємну ситуацію, зірка не втратила позитивного настрою. Ба більше, вона заявила, що не планує скасовувати свій виступ у Кременчуці та сподівається швидко повернутися до нормального самопочуття.

«Лікарі все зроблять і я виїду до Кременчука. Бо нічого страшного не трапилося. Але мій організм так нагадав мені, аби я не нервувала й не їла грубої їжі», — додала Камалія.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно РФ тричі поцілила по сімейному бізнесу Камалії. Співачка показала жахливі наслідки й приголомшила збитками. А згодом стало відомо про загибель брата зірки на фронті.

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