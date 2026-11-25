MELOVIN і Петро Злотя, Камалія, Ірина Білик

Реклама

Українські знаменитості не завжди доходять до весілля навіть після, здавалося б, ідеальних стосунків і заручин.

Одні розривають стосунки через сильні непорозуміння, інші — через ревнощі, а хтось не витримує випробування відстанню.

Реклама

За красивими історіями кохання зіркових пар нерідко приховуються особисті драми та рішення, які кардинально змінюють життя. Деякі знаменитості відверто розповідали, чому відмовилися від весілля, а інші лише згодом наважувалися поділитися подробицями пережитого.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про зірок, чиї заручини так і не завершилися весіллям, та причини, які поставили крапку в їхніх стосунках.

Камалія та Михайло Стефанішин: побої, ревнощі та зради

Після розлучення з мільйонером Мохаммадом Захуром українська співачка Камалія намагалася знову побудувати особисте життя й навіть вже прямувала до РАЦСу.

Її обранцем став підприємець Михайло Стефанішин, який спочатку оточував артистку увагою, дарував квіти та влаштовував романтичні сюрпризи. Однак згодом стосунки перетворилися на справжнє пекло.

«Одного разу він навіть посадив мене в машину і ми приїхали до РАЦСу, з паспортами, з усім. У мене не вистачило одного документа, він хотів розписатися одразу», — говорила зірка.

Реклама

Михайло Стефанішин та Камалія / © Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю Марічці Добвенко виконавиця приголомшила зізнанням, що вже через пів року після знайомства чоловік почав її бити. Причиною ставали ревнощі до колишнього чоловіка Камалії, з яким вона продовжувала спілкуватися заради спільних дітей.

З часом насильство ставало дедалі жорстокішим: одного разу співачка навіть потрапила до лікарні з тріснутою барабанною перетинкою та перенесла операцію. Попри неодноразові обіцянки Стефанішина змінитися, артистка припинила ці стосунки. Згодом вона також дізналася про його зраду з її подругою Світланою Голинською.

Камалія — фото побоїв

MELOVIN і Петро Злотя: розрив через кілька місяців після освідчення

Український співак наприкінці листопада 2025 року несподівано оголосив про заручини з військовим і парамедиком Петром Злотею. Освідчення відбулося просто на Майдані Незалежності в Києві.

Втім, уже 14 лютого 2026 року артист повідомив, що вони більше не разом. Співак не став розкривати конкретних причин розставання, обмежившись словами вдячності за спільний досвід.

Реклама

Згодом висловився і Петро: він зізнався, що у стосунках часто жертвував собою заради кохання та постійно почувався винним. Чоловік пов’язав цю проблему з пережитим у дитинстві досвідом. Водночас прямо називати це причиною розриву саме з MELOVIN він не став.

MELOVIN і Петро Злотя / © instagram.com/melovin_official

Злата Огнєвіч: двічі відмовлялася від весілля

Українська співачка здивувала зізнанням про те, що за життя їй двічі освідчувалися, однак жодного разу вона так і не погодилася дійти до весілля. Про свої колишні романи артистка відверто розповіла в інтерв’ю Okay Eva.

Першу історію виконавиця назвала студентською драмою. Тоді вона не бачила спільного майбутнього з обранцем, хоча той дуже болісно переживав розставання. За словами Злати, чоловік навіть ночував на лавці під її вікнами.

Вдруге серйозні стосунки зав’язалися під час знайомства в Таїланді. Співачка настільки закохалася, що переконала обранця повернутися до України. Однак спільне життя в Києві виявилося зовсім не таким, як вона уявляла: чоловік не працював, а фінансові витрати лягли на плечі артистки. Зрештою, вона зрозуміла, що більше не хоче продовжувати ці стосунки.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Ахтем Сеітаблаєв і Мар’яна Боцвинюк: весілля скасували через різні погляди

Український режисер та актор 2023 року оголосив про заручини з Мар’яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років. Закохані планували одружитися, однак згодом у їхніх стосунках почалася криза. У червні 2024 року режисер повідомив, що весілля поки не буде, адже вони з обраницею мають різні переконання та погляди на життя.

Ахтем Сеітаблаєв і Мар’яна Боцвинюк

Сеітаблаєв зізнався, що сам ініціював розрив, адже почав відчувати, що тисне на кохану та нав’язує їй власний темп стосунків. Він пов’язав таку поведінку зі своєю внутрішньою невпевненістю.

Та вже влітку цього року Ахтем повідомив про нові стосунки. Його обраницею стала Олена — дівчина молодша за режисера і працює у громадській сфері.

Ахтем Сеітаблаєв і його нова обраниця Олена / © Київфільм

Катерина Кузнєцова та росіянин Максим Аплін: не витримали стосунків на відстані

Українська акторка була заручена з російським бізнесменом Максимом Апліним. Їхні стосунки тривали вісім років, однак побудувати спільне життя закоханим так і не вдалося. Після заручин 2021-го вони остаточно поставили крапку 2025-го.

В інтерв’ю Марічці Падалко акторка пояснювала, що причиною стала відстань, яка з часом дедалі більше ускладнювала їхні стосунки. Катерина жила між Києвом і Барселоною, тоді як Максим перебував між Тенерифе та Шрі-Ланкою.

Якщо спочатку закохані могли не бачитися два-три місяці, то згодом розлука тривала вже по пів року. За словами Кузнєцової, вони просто втомилися шукати вихід із ситуації. При цьому розставання не супроводжувалося зрадами чи скандалами.

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін / © instagram.com/katykino

Раміна Есхакзай та Євген Пронін: п’ять років стосунків і відчуття самотності

Українська ведуча та блогерка п’ять років перебувала у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. Пара навіть заручилася та готувалася до весілля, однак у квітні 2023 року стало відомо, що закохані розійшлися. Тривалий час знаменитість не розкривала подробиць особистої драми, але згодом пояснила, що саме призвело до розриву.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / © instagram.com/raminalalala

Раміна зізналася, що останній рік стосунків почувалася самотньою, навіть коли була поруч із нареченим. За її словами, Євген постійно хотів проводити час із друзями, тоді як їй бракувало уваги та можливості побути з коханим удвох.

Блогерка неодноразово говорила про свої потреби, однак ситуація не змінювалася. Зрештою, пара розійшлася без сварок і гучних скандалів, як друзі. А віднедавна сам Євген Пронін більше не холостяк. Він одружився зі співачкою SKYLERR на початку листопада цього року.

Євген Пронін і його дружина SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Даша Астаф’єва та Артем Кім: заручини не витримали корупційного скандалу

Українська співачка, модель і волонтерка 2016 року почала зустрічатися з підприємцем Артемом Кімом. Їхні стосунки розвивалися доволі стрімко, і вже 2017 року пара заручилася.

Однак, 2017 року Артема Кіма затримали детективи НАБУ за підозрою в розкраданні державних коштів під час тендеру на закупівлю техніки для Південноукраїнської АЕС. Даша відвідувала судові засідання, оскільки не вірила в його причетність до злочину.

Втім, 2021 року артистка все ж поставила крапку в цих стосунках і розірвала заручини. Вона пояснила, що їхні почуття не витримали випробувань та втручання сторонніх людей, а ресурсу будувати сім’ю більше не залишилося.

Даша Астаф’єва та Артем Кім / © instagram.com/da_astafieva

Ірина Білик і Дмитро Коляденко: шість освідчень, побої через ревнощі та скандальне розставання

Однією з найгучніших історій кохання українського шоубізнесу стали стосунки співачки Ірини Білик та хореографа Дмитра Коляденка. Їхній роман розпочався 2001 року та нагадував справжні емоційні гойдалки: закохані постійно сварилися, розходилися та знову мирилися.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко — архівне фото / © instagram.com/bilyk_iryna

Коляденко був настільки закоханий, що шість разів кликав артистку заміж і щороку дарував їй нові каблучки. Однак Білик не поспішала погоджуватися на весілля. Річ у тому, що хореограф неабияк ревнував обраницю. Він сам визнавав, що через ревнощі різав картини співачки, викидав меблі з вікна та навіть вдавався до інших ексцентричних вчинків.

Зокрема, Білик розповідала про фізичне насильство з боку колишнього коханого. За її словами, через побої їй доводилося звертатися до лікарів та поліції. Розставання теж було не менш скандальним: ображений Коляденко продав інтимні фотографії колишньої коханої жовтій пресі.

Згодом колишні помирилися й відновили спілкування. Тож тепер їхні спільні появи інколи знову інтригують шанувальників.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Катерина Лозовицька: зрозуміла, що не кохає нареченого

Переможниця «Холостяка-12» з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька також пережила історію скасованого весілля. Два роки вона перебувала у стосунках із бойфрендом Володимиром, який освідчився їй. Однак уже за декілька тижнів після заручин дівчина вирішила розірвати стосунки.

Катерина зізнавалася, що під час освідчення не відмовила коханому, але згодом усвідомила, що не готова створювати з ним сім’ю. За словами блогерки, вона відчувала до чоловіка любов і повагу, однак їй бракувало справжнього романтичного почуття, внутрішнього запалу та тієї самої хімії.

Зрештою, Лозовицька зрозуміла, що не хоче виходити заміж лише тому, що так склалися обставини. Вона вирішила бути чесною із собою та колишнім обранцем, навіть попри біль від розставання.

Катерина Лозовицька з колишнім бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Христина Христонько та Ігор Розумяк: заручилися після трьох років стосунків, але до весілля не дійшло

Українська співачка та блогерка, відома під псевдонімом KRISTONKO, також не змогла дійти до весілля зі своїм обранцем — блогером Ігорем Розумяком. Пара зустрічалася від 2021 року, а в грудні 2024-го чоловік освідчився коханій у Буковелі. Христина відповіла згодою, а закохані почали готуватися до майбутнього весілля.

Утім, у липні 2026 року артистка повідомила про розрив заручин. У своєму Instagram вона зізналася, що переживає складний етап, і попросила не розпитувати її про колишнього нареченого. Водночас Христина наголосила, що вони розійшлися без скандалів і залишилися в нормальних стосунках.

Христина Христонько та Ігор Розумяк / © instagram.com/_kristonko_

Новини партнерів

Новини партнерів