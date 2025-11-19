Камалія після розлучення із Захуром здивувала, де зараз живе ексчоловік: "Це наше рішення"

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Українська співачка Камалія поділилася несподіваними подробицями свого життя після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Так, артистка зізналася, що попри офіційний розрив, їхня родина продовжує жити разом — заради спільних доньок. За словами зірки, після того як Мірабелла та Арабелла повернулися до України, вона з бізнесменом ухвалила рішення жити під одним дахом. Такий формат, каже Камалія, зробив її більш спокійною та дозволив зберегти стабільність для дітей.

«Живемо усі разом: діти, Захур, я. Так, комфортно. Це наше спільне рішення. У нас спільні діти, їх треба виховувати. Вони переїхали та пішли тут до школи у вересні. Я більш спокійна стала», — зізналася Камалія в коментарі «Люкс ФМ».

Реклама

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас артистка поділилася витратами на виховання двох дітей. За її словами, ця сума може сягати близько 100 тис. євро на обох й покриває базові потреби. Крім того, Камалія з гумором згадала ситуацію зі шопінгом, коли сума покупок дуже шокувала Захура, який контролює сімейний бюджет.

«В рік 50 тис. євро на одну дитину. Це тільки навчання, плюс харчування, одяг. Вони знають слово „ні“, але тато завжди купує новий телефон. Одного разу на шопінгу ми витратили 250 тис. грн. І тато контролює. Коли бачить, що ми марнотратимо, то телефонує та каже: „Зараз карту заблокує“», — додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona здивувала сумою свого заробітку на місяць й назвала гонорар за один виступ.