Камалія після розлучення здивувала, чому ще 6 років не виходитиме на публіку з новим коханим

Українська співачка Камалія, яка нещодавно показала свій розкішний маєток, після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром висловилася про їхнє майбутнє та виховання двох спільних доньок – Арабелли та Мірабелли.

Так, зірка не приховує, що попри розрив, вони залишилися близькими друзями. Камалія в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізналася, що зараз разом з колишнім досі багато часу проводять разом, адже виховують двох доньок і прагнуть зберегти для них атмосферу любові та повноцінної родини.

"Ми в дуже дружніх стосунках. Ми не можемо бути не разом. У вересні наших дівчатам буде 12 років. Виховуємо їх разом і хочемо, щоб вони виросли в здоровій атмосфері, з повноцінним дитинством. Відчувається, що змінилися стосунки й ми більше друзі, ніж чоловік і жінка. І навіть ліпше, бо десь вони покращилися", — розповіла виконавиця.

Камалія також розповіла, що свідомо не розпочинає нові стосунки, аби не травмувати дітей, які вже й так підозрювали її у розлученні з їхнім татом. Тож ще близько шести років – до повноліття близнят – Камалія не збирається виходити у світ з новим коханим. Але все ж співачка не відкидає варіанту, що через цей час може продовжити бути із Захуром.

"Вони ставили запитання, але я сказала, що це все піар. Це таки вік, коли дуже легко можна отримати психологічну травму. Як воно складеться в житті далі – ніхто не знає. Може, ми лишимося й далі разом, а може й ні. Але до 18 років, допоки мої дівчатка не закінчать школу, я не можу будувати ще паралельно (стосунки – прим. ред.)", — пояснила зіркова мама.

