Камалія після розлучення зірвала друге весілля із заможним бізнесменом і шокувала причинами

Камалія

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Українська співачка Камалія поділилася несподіваними подробицями особистого життя після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Артистка зізналася, що після розриву з ексчоловікомчерез місяць у неї з’явився новий заможний залицяльник, який навіть освідчився їй. Імені чоловіка співачка не називає, однак говорить, що спочатку була готова вдруге вийти заміж. Втім, із часом вона зрозуміла, що такі стосунки не матимуть майбутнього.

За словами Камалії, найбільше її насторожило ставлення обранця до її доньок і надмірна ревнивість. Чоловік хотів, аби співачка постійно перебувала поруч із ним, тоді як вона не була готова жертвувати спілкуванням із дітьми. Артистка пропонувала формат гостьового шлюбу, однак такий варіант її коханого категорично не влаштовував.

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«Ми спілкуємося. Я зараз закрилася від усіх чоловіків. Так, він мені подобається. Мені ж освідчувалися після розлучення. Вже ось той кліп „Ніжно“. Я спочатку погодилася і сказала „ні“. Побачила, що він дуже ревнивий і власник. Ревнував до дітей, до Захура. Я зрозуміла, що якщо я вийду заміж, то не зможу бачити нормально своїх дітей, виховувати їх. Була згодна на гостьовий шлюб, але він був не згодний. Йому треба, аби я 24/7 була поруч. У нас були непорозуміння», — розповіла співачка у проєкті «Очі в очі».

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія також пригадала ще один болючий епізод того періоду. За її словами, у стосунки втрутилася близька подруга Світлана Голинська, з якою вони товаришували близько 20 років. Артистка переконана, що між жінкою та її залицяльником зав’язалися стосунки, хоча спочатку подруга пояснювала їхнє спілкування виключно бізнесом. Та сама Світлана раніше всі звинувачення з боку зірки спростовувала.

«Мені телефонують спільні друзі і кажуть: „А ти знаєш, що Світлана з твоїм прихильником поїхала в Одесу вдвох“. Я їй телефоную. Вона довго не бере слухавку. Потім я їй пишу: „Ти моя подруга. Чому я нічого не знаю і дізнаюся від інших людей? Як це розуміти? У тебе з ним стосунки?“ Вона пише: „Так, стосунки — бізнес“», — поділилася Камалія.

Нагадаємо, Камалія та Мохаммад Захур офіційно оголосили про розлучення 2023 року після 20 років шлюбу. Попри розрив, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки та разом виховує двох доньок — Арабеллу та Мірабеллу. А нещодавно родина показувалася на спільному відпочинку за кордоном.

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