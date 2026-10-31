Камалія після розлучення зробила жорстку заяву про чоловіків і чому не ходить на побачення

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія зробила жорстку заяву про побачення з чоловіками після розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Від 2023 року артистка офіційно незаміжня. Зараз серце виконавиці вільне. Проте інтерв’юер Слава Дьомін поцікавився у Камалії, чи ходить вона на побачення. На що артистка доволі жорстко відповіла. Співачка дала зрозуміти, що не зустріла ще того чоловіка, який буде гідний побачень з нею.

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«Які побачення? Нема з ким побачення. Нема того чоловіка, який буде гідний таких побачень», — відповіла артистка.

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Слава Дьомін нагадав Камалії, що в неї ж була спроба налагодити особисте життя. Артистка дала зрозуміти, що не була щасливою в тих стосунках, тож поставила крапку: «Був (чоловік - прим. ред.) і відправила… Відправила, бо досить!».

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, 2023 року Камалія розлучилась із чоловіком Мохаммадом Захуром, з яким прожила в шлюбі майже 20 років і від якого народила двох доньок. Відтоді серце артистки вільне. Щоправда, вона все ж таки намагалась побудувати особисте життя та навіть заручилась із бойфрендом. Проте згодом виконавиця розірвала ці стосунки, заявивши, що чоловік був тираном, який ревнував її навіть до доньок.

Нагадаємо, нещодавно Камалія потрапила в скандал. Артистку розкритикували в Мережі за танці у військовій формі на бронеавтомобілі. Виконавиця жорстко відреагувала на гейт та пояснила, чому зняла ролик.

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