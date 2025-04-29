Камалія після скандального роману з тираном зізналася, чи вільне її серце зараз

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Українська співачка Камалія розкрила нові подробиці особистого життя після скандального роману.

Так, після розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром зірка вже неодноразово ходила на побачення. Утім, досвід був вкрай негативним. Зокрема, раніше Камалія шокувала романом з тираном, з яким згодом розірвала будь-які зв'язки. Але в коментарі "ЖВЛ представляє" співачка заявила, що аб'юзер усе ще продовжує завойовувати її увагу. Але вона вже визначилася зі своєю позицією:

"Через друзів він намагається дістати, але я не хочу жодних стосунків. Поки що жодних стосунків. У мене є друг Захур і мені вистачить. Він мене завжди підтримує", — зазначила зірка.

Реклама

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Тож тепер серце Камалії остаточно вільне. І попри таку категоричну відповідь про нові романи, артистка все ж має свій ідеал чоловіка й до прикладу наводить риси колишнього чоловіка.

"Подібний на Захура. Я дівчинка з високою планкою й треба, щоб все збіглося, щоб я могла в нього закохатися. Тому у мене є розчарування, непростий період. Але побачимо. Мені поки що з собою добре", — пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська засвітила свого чоловіка Валентина на рідкісному відео з дня народження доньки. Пара просто сяє від гармонії та щастя.