Камалія після відмови від госпіталізації вдруге опинилася в лікарні й показалася під крапельницями

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія знову опинилася під наглядом лікарів після того, як її самопочуття різко погіршилося.

Артистка нагадала, що напередодні її стан був настільки складним, що довелося викликати «швидку». Тоді медики наполягали на негайній госпіталізації, однак співачка вирішила відмовитися від стаціонарного лікування через запланований концерт. Вона навіть написала розписку про відповідальність за своє рішення.

Попри це, після виступу Камалія все ж повернулася до лікарні, як і обіцяла лікарям, щоб пройти необхідне лікування. Зараз вона перебуває під крапельницями та проходить відновлення у стаціонарі. У своєму дописі в Instagram артистка вийшла на зв’язок із лікарняної палати та запевнила, що налаштована оптимістично і так само не збирається скасовувати найближчі виступи.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Мене забрала „швидка“, але я тоді відмовилася від стаціонару, бо був концерт наступного дня… Але пообіцяла лікарям після концерту повернутися. Хоча б на три дні. І тепер я тут. Але я однаково чекаю вас на наступних запланованих концертах. Дякую за підтримку», — зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Камалія вже ділилася подробицями проблем зі здоров’ям, не розкриваючи точного діагнозу, але зізнавалася, що загострення можуть бути пов’язані зі стресом та навантаженням. І додала, що час від часу недуга повертається до неї.

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