Камалія пояснила, чому не може схуднути, і відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям

Камалія

Реклама

Українська співачка Камалія відреагувала на критику її фігури і розповіла про хвороби, через які набирає вагу та не може схуднути.

Артистка в Instagram-stories зізналась, що доволі часто зіштовхується з критикою її зовнішнього вигляду. Зокрема, виконавиці прилітає хейт в Мережі через фігуру. Цього разу співачка вирішила пояснити, через що набрала вагу та що вплинуло на її зовнішній вигляд. Артистка говорить, що свій слід залишили проблеми зі здоров'ям. У Камалії аутоімунний тиреоїдит, через який вона перенесла й не одну операцію та пройшла курс гормональної терапії. Після народження доньок співачка почала стрімко набирати вагу. Згодом виконавиця зіштовхнулася з онкологією. Окрім того, стрес через повномасштабну війну, розлучення та ненормований графік теж вплинули на зовнішній вигляд артистки.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Ви навіть не уявляєте, скільки сил мені коштувало залишитися більш-менш собою. Я живу з аутоімунним тиреоїдитом. Пройшла нескінченну кількість складних операцій, курси гормональної терапії. Довгий та непростий шлях до материнства вимагав від мене надлюдських зусиль. Після народження донечок я почала стрімко набирати вагу — як наслідок усіх попередніх випробувань і змін в організмі. А попереду мене очікував ще один важкий етап — боротьба з онкологією: операція, променева терапія, хіміотерапія, гормональна терапія. А далі — повномасштабна війна в Україні. Постійний стрес. Розлучення. Безперервні перельоти. Робота. Репетиції. Знімання", - пояснила співачка.

Реклама

Камалія говорить, що щодня багато ходить, займається спортом, робить масажі, а також дотримується інтервального харчування. Утім, попри це все, виконавиці складно не те, що схуднути, а й втримати вагу на одному місці. Тож, артистка звернулася до хейтерів та заявила, що спочатку треба навчитися поваги і розумітися на ситуації, а вже потім братися за критику когось.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Я щодня долаю кілометри — буквально і метафорично. Ходжу пішки по 10 км, займаюся спортом, плаваю, професійно займаюся кінним спортом. Вже третій місяць — на інтервальному харчуванні. Двічі на тиждень — масажі. І це ще без урахування мого основного графіку: знімання, репетиції, сцена — усе це потребує титанічної витримки. Повірте, мені не просто схуднути — мені навіть важко утримати ту саму вагу, коли організм щодня воює", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія зізналась, чи вільне її серце. Раніше вона розповідала про скандальний роман із тираном.