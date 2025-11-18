Камалія пояснила, чому під час війни повернула 12-річних доньок з-за кордону до України

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія пояснила, чому під час війни повернула 12-річних доньок до України.

Арабелла та Мірабелла з початком повномасштабного російського вторгнення виїхали до Великої Британії. Там вони мешкали майже три роки, при цьому сама Камалія перебувала в Україні. Співачка на проєкті "День з зіркою" говорить, що їй було неспокійно. Виконавиця сумувала без доньок, у неї починалась депресія. Як зізнається виконавиця, коли двійнята повернулися, вона стала почуватися значно спокійніше.

"У мене була тривожність. Коли вони були там, а я була тут, я сумувала дуже сильно. У мене депресія починалась. Тиждень нормально, а потім починається ось ця історія. Зараз вони зі мною, я більш спокійна", - зізналась артистка.

Зазначимо, нині Камалія мешкає разом із доньками та колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром. Попри розлучення, колишнє подружжя все одно перебуває під одним дахом. До слова, доньки ексзакоханих не знають, що їхні батьки більше не разом.

