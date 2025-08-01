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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Камалія показала 70-річного колишнього чоловіка й неочікувано звернулася до нього: "Не віриться"

Зірка привітала батька своїх дітей з особливим святом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мохаммад Захур і Камалія

Мохаммад Захур і Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія привітала колишнього чоловіка, мільйонера Мохаммада Захура з особливою подією.

Сьогодні, 1 серпня, бізнесмену виповнилося 70 років. З нагоди ювілею виконавиця присвятила Захуру зворушливий допис і описала його найкращі риси. Водночас Камалія показала його фото й здивувала молодим виглядом іменинника. За словами артистки, Захур завжди залишається активним, заряджає оточення позитивом і не втрачає почуття гумору. Вона подякувала йому за все та зізналася в глибокій повазі й любові до нього.

Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Захур! Ти — наше сонце, наша сила, наш всесвіт! Ти справді найкращий у світі — і для нас немає ближчої, ріднішої людини. Вітаємо з Днем народження, з крутим 70-річчям! Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди у русі, завжди з нами. Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло. Ми дуже пишаємося тобою! Дякуємо, що ти є — такий сильний, молодий серцем і душею, завжди поруч, завжди на висоті. Ми тебе дуже любимо! Обіймаємо міцно", — привітала Камалія батька своїх доньок.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала свій відпочинок в Іспанії з доньками та колишнім і повторила фото восьмирічної давнини.

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