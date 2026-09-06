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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Камалія показала підрослих доньок у вишуканих сукнях і з ексчоловіком привітала їх з важливим святом

У родині Камалії особливе свято. Донькам артистки виповнюється 13 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

У родині української співачки Камалії та її колишнього чоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, особливе свято.

У доньок колишнього подружжя 6 вересня день народження. Арабеллі та Мірабеллі виповнюється вже 13 років. Тож, у своєму Instagram виконавиця привітала іменинниць. Артистка опублікувала їхнє сімейне фото. На знімку підрослі дівчатка позували у вишуканих вечірніх сукнях. Поруч із ними були їхні батьки.

Також Камалія адресувала донечками теплі слова. Виконавиця наголосила, що Арабелла та Мірабелла — найбільше щастя, яке в них із Мохаммадом Захуром є. Артистка та бізнесмен неабияк ними пишаються та вдячні долі, що можуть називатися їхніми батьками.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія бажає Арабеллі та Мірабеллі лишатися такими ж добрими, яскравими та сповненими позитиву. Також співачка щиро хоче, аби всі бажання та мрії доньок втілилась у реальність. А вона ж із колишнім чоловіком завжди буде поруч, допомагатиме та оберігатиме.

«Ми з вашим люблячим татом вітаємо вас із днем народження! Ви — наше найбільше щастя, наша гордість і два неймовірні дива, які щодня наповнюють життя світлом і любов’ю. Залишайтеся такими ж щирими, добрими, яскравими та сміливими. Нехай здійснюються ваші найзаповітніші мрії, а ми завжди будемо поруч — підтримувати, оберігати й любити вас безмежно!» — привітала артистка доньок.

Нагадаємо, син продюсерки Ірини Горової та репера Потапа 6 вересня теж святкує день народження. Андрієві виповнюється 18 років. Зіркова мама вже ніжно привітала його зі святом та показала, як він із часом змінився.

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