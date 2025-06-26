Камалія показала зсередини свій розкішний маєток за 15 мільйонів доларів

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Українська співачка Камалія показала зсередини свій розкішний маєток.

Будинок виконавиця придбала разом із чоловіком 2009 року. Артистка на проєкті "По хатах" розповіла, що це була лише "коробка", тож весь ремонт вони з бізнесменом Мохаммадом Захуром робили самостійно. За дизайн відповідала Камалія. Будинок зроблений у золотистих кольорах, а також там розміщено безліч родинних фото. Артистка припускає, що зараз ціна маєтку становила б 15 мільйонів доларів.

Будинок Камалії / © Скріншот з відео

"Дизайн повністю робила я. І підлогу, і люстри – везла все з Дубаї. Ми його купили, але без внутрішнього ремонту. Це все повністю я промальовувала. Їздила купувати все в Дубаї, Італії. 2009 року купили цей дім і почали ремонт. На сьогодні ціну не знаю, а приблизно 15 мільйонів доларів. Ціну за комунальні послуги не знаю, не я оплачую", - ділиться артистка.

Реклама

Вітальня Камалії / © Скріншот з відео

На території працює охорона, а також у прибиранні співачці допомагають помічниці. Найулюбленіші кімнати виконавиці – це кабінет та кухня. До речі, в артистки чимала столова. Виконавиця говорить, що їй подобається, коли вся родина збирається за одним столом. Кухня співачки зроблена в світлих відтінках.

Столова Камалії / © Скріншот з відео

"Я просто обожнюю великі столові, кухні, аби вся сім'я поміщалася. Кухня в мене велика, вона світла, я дуже люблю світлі кухні. Тут просторо, дуже багато посуду", - говорить виконавиця.

Кухня Камалії / © Скріншот з відео

Також у Камалії чимала кімната, родзинкою якої є кругле ліжко. Його співачка замовляла в Італії. До речі, просто в спальні у співачки є джакузі.

Спальня Камалії / © Скріншот з відео

"У спальні одразу є джакузі. Це так романтично! Хотілося мені кругле ліжко, я його дуже довго шукала. Мені його на замовлення робили, везли з Італії", - говорить артистка.

Реклама

Джакузі в спальні Камалії / © Скріншот з відео

Для гостей у виконавиці виділена окрема кімната. Там, до речі, зупинялося чимало зірок, наприклад, екссоліст Modern Talking Томас Андерс.

Гостьова кімната Камалії / © Скріншот з відео

"Це гостьова спальня. Тут дуже багато відомих людей зупинялося, наприклад, Томас Андерс. Він приїжджав, ми кліп знімали, він гостював, ми писали пісню", - поділилася артистка.

Кабінет Камалії / © Скріншот з відео

Є в Камалії й студія звукозапису, де вона створює свої пісні. Ба більше, там навіть є зала для репетицій.

Студія звукозапису Камалії / © Скріншот з відео

"Тут народжуються мої пісні. Тут до війни кипіла робота. Зараз я записую пісні тут, а також у студії, з якою я співпрацюю", - додала артистка.

Реклама

Будинок Камалії / © Скріншот з відео

Звичайно, будинок у Камалії великий. Там також є ще одне джакузі, масажний кабінет та багато чого іншого.

Масажний кабінет Камалії / © Скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Камалія разом із ексчоловіком та доньками відпочивала в Італії. Артистка показувала, як їх там зустріли друзі.