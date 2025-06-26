- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 7048
- Час на прочитання
- 2 хв
Камалія показала зсередини свій розкішний маєток за 15 мільйонів доларів
Камалія продемонструвала, який вигляд має її будинок. Весь дизайн вона розробляла самостійно.
Українська співачка Камалія показала зсередини свій розкішний маєток.
Будинок виконавиця придбала разом із чоловіком 2009 року. Артистка на проєкті "По хатах" розповіла, що це була лише "коробка", тож весь ремонт вони з бізнесменом Мохаммадом Захуром робили самостійно. За дизайн відповідала Камалія. Будинок зроблений у золотистих кольорах, а також там розміщено безліч родинних фото. Артистка припускає, що зараз ціна маєтку становила б 15 мільйонів доларів.
"Дизайн повністю робила я. І підлогу, і люстри – везла все з Дубаї. Ми його купили, але без внутрішнього ремонту. Це все повністю я промальовувала. Їздила купувати все в Дубаї, Італії. 2009 року купили цей дім і почали ремонт. На сьогодні ціну не знаю, а приблизно 15 мільйонів доларів. Ціну за комунальні послуги не знаю, не я оплачую", - ділиться артистка.
На території працює охорона, а також у прибиранні співачці допомагають помічниці. Найулюбленіші кімнати виконавиці – це кабінет та кухня. До речі, в артистки чимала столова. Виконавиця говорить, що їй подобається, коли вся родина збирається за одним столом. Кухня співачки зроблена в світлих відтінках.
"Я просто обожнюю великі столові, кухні, аби вся сім'я поміщалася. Кухня в мене велика, вона світла, я дуже люблю світлі кухні. Тут просторо, дуже багато посуду", - говорить виконавиця.
Також у Камалії чимала кімната, родзинкою якої є кругле ліжко. Його співачка замовляла в Італії. До речі, просто в спальні у співачки є джакузі.
"У спальні одразу є джакузі. Це так романтично! Хотілося мені кругле ліжко, я його дуже довго шукала. Мені його на замовлення робили, везли з Італії", - говорить артистка.
Для гостей у виконавиці виділена окрема кімната. Там, до речі, зупинялося чимало зірок, наприклад, екссоліст Modern Talking Томас Андерс.
"Це гостьова спальня. Тут дуже багато відомих людей зупинялося, наприклад, Томас Андерс. Він приїжджав, ми кліп знімали, він гостював, ми писали пісню", - поділилася артистка.
Є в Камалії й студія звукозапису, де вона створює свої пісні. Ба більше, там навіть є зала для репетицій.
"Тут народжуються мої пісні. Тут до війни кипіла робота. Зараз я записую пісні тут, а також у студії, з якою я співпрацюю", - додала артистка.
Звичайно, будинок у Камалії великий. Там також є ще одне джакузі, масажний кабінет та багато чого іншого.
Нагадаємо, нещодавно Камалія разом із ексчоловіком та доньками відпочивала в Італії. Артистка показувала, як їх там зустріли друзі.