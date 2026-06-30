Камалія показалась в обіймах ексчоловіка і як із ним насолоджується відпочинком за кордоном

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія показалась в обіймах колишнього чоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, і похвалилась їхнім відпочинком за кордоном.

Артистка вирушила у відпустку. Знаменитість вирішила насолодитися відпочинком біля Середземного моря. Тож, вона полетіла до Пальма-де-Майорки. Компанію знаменитості склали колишній чоловік Мохаммад Захур та 12-річні доньки Арабелла і Мірабелла.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

У своєму Instagram виконавиця вже показала, як минає їхній відпочинок. Вони залюбки плавають у Середземному морі та насолоджуються морськими прогулянками яхтою. Камалія вже й встигла наробити фото на палубі. Знаменитість неочікувано постала в обіймах колишнього чоловіка Мохаммада Захура.

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Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Особливому цьому пораділи підписники співачки. Прихильники артистки зізнались, що були дуже раді бачити її в обіймах колишнього чоловіка і що вони сподіваюся, що парочка відновить стосунки.

Зазначимо, Камалія та Мохаммад Захур одружились 2003 року. Проте 2023-го артистка приголомшила новиною, що вони розлучаються. Водночас пара продовжує жити разом та виховує спільних доньок Арабеллу та Мірабеллу.

Нагадаємо, нещодавно Камалія похизувалась фігурою в бікіні. Артистка наробила пікантних фото на тлі моря.

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