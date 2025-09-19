- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Камалія показалася без макіяжу й влаштувала запальні танці із зіркою 90-их
Артистки запалили у новому відео в соцмережах.
Українська співачка Камалія разом із колегою Оксаною Вояж потанцювали перед камерами й захопили Мережу.
У своєму Instagram артистка поділилася невеликим відео, який зняла разом з Оксаною. Схоже, зірки вирішили дати волю емоціям і неочікувано станцювали просто в салоні краси, куди 48-річна Камалія завітала причепуритися. Співачка з’явилася перед камерою у максимально природному вигляді — без макіяжу, у простій білій майці та джинсах. Вояж у свою чергу обрала тотал блакитний образ — на зірці були базові джинси та синя кофтинка.
Відео з танцювальними імпровізаціями вже розлетілося Мережею та зібрало десятки схвальних коментарів. Фани були в захваті від такого дозвілля співачок й почали робити кумиркам компліменти:
Дівчатка, ви — супер!
Чудово у вас вийшло…
Ви маєте прекрасний вигляд!
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія здивувала планами з ексчоловіком Мохаммадом Захуром. Артистка поділилася, як збирається провести час разом з колишнім обранцем.