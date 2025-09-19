Камалія показалася без макіяжу й влаштувала запальні танці із зіркою 90-их

Камалія та Оксана Вояж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія разом із колегою Оксаною Вояж потанцювали перед камерами й захопили Мережу.

У своєму Instagram артистка поділилася невеликим відео, який зняла разом з Оксаною. Схоже, зірки вирішили дати волю емоціям і неочікувано станцювали просто в салоні краси, куди 48-річна Камалія завітала причепуритися. Співачка з’явилася перед камерою у максимально природному вигляді — без макіяжу, у простій білій майці та джинсах. Вояж у свою чергу обрала тотал блакитний образ — на зірці були базові джинси та синя кофтинка.

Відео з танцювальними імпровізаціями вже розлетілося Мережею та зібрало десятки схвальних коментарів. Фани були в захваті від такого дозвілля співачок й почали робити кумиркам компліменти:

Дівчатка, ви — супер!

Чудово у вас вийшло…

Ви маєте прекрасний вигляд!

