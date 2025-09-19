ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Камалія показалася без макіяжу й влаштувала запальні танці із зіркою 90-их

Артистки запалили у новому відео в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Камалія та Оксана Вояж

Камалія та Оксана Вояж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія разом із колегою Оксаною Вояж потанцювали перед камерами й захопили Мережу.

У своєму Instagram артистка поділилася невеликим відео, який зняла разом з Оксаною. Схоже, зірки вирішили дати волю емоціям і неочікувано станцювали просто в салоні краси, куди 48-річна Камалія завітала причепуритися. Співачка з’явилася перед камерою у максимально природному вигляді — без макіяжу, у простій білій майці та джинсах. Вояж у свою чергу обрала тотал блакитний образ — на зірці були базові джинси та синя кофтинка.

Відео з танцювальними імпровізаціями вже розлетілося Мережею та зібрало десятки схвальних коментарів. Фани були в захваті від такого дозвілля співачок й почали робити кумиркам компліменти:

  • Дівчатка, ви — супер!

  • Чудово у вас вийшло…

  • Ви маєте прекрасний вигляд!

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія здивувала планами з ексчоловіком Мохаммадом Захуром. Артистка поділилася, як збирається провести час разом з колишнім обранцем.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie