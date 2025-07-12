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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2633
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2 хв

Камалія показалася з ексчоловіком і доньками в Іспанії та приголомшила, як вони змінилися за 8 років

Артистка порівняла фото різної давнини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія з ексчоловіком і доньками

Камалія з ексчоловіком і доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія показала свій відпочинок у колі найближчих людей.

Так, у фотоблогу виконавиця поділилася свіжим фото з вілли в Іспанії, де проводить час з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і двома доньками — Арабеллою та Мірабеллою. Разом вони спробували відтворити ту ж саму фотографію, яку зробили вісім років тому поблизу помешкання, і порівняли знімки. Неозброєним оком помітно, як підросли діти колишнього подружжя.

"Мить у часі з різницею у вісім років. Це не просто фотографії. Це — відлуння миті, зупиненої у часі. Зроблені з точністю до дня — 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф — Сергій Гриценко. Змінився лише рік — з 2017 на 2025", — написала Камалія.

Камалія й Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія й Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія й Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія й Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка також поділилася, що за цей час їхню родину спіткали неабиякі внутрішні зміни. Проте минулі часи вона згадує лише з теплотою та вдячністю.

"І ми також змінилися. Час минає, але любов, спогади і місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися — не тими, ким були, а тими, ким стали", — зворушила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія після розлучення із Захуром показалася із загадковим чоловіком і заговорила про кохання.

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