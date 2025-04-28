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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
747
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Камалія посварилася з відомим співаком через премію YUNA: "Почав висловлювати претензії"

Артистка відповіла на закиди про упередженість музичної премії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Камалія

Камалія

Українська співака Камалія розповіла, як посварилися з артистом Петром Чорним через YUNA-2025.

Виконавець зв'язався з артисткою, адже її колишній чоловік – пакистанський мільярдер Мохаммад Захур – є одним із засновників музичної премії. На проєкті "Ранок у великому місті" Камалія говорить, що Петро Чорний почав їй висловлювати претензії, що вже п'ять років не потрапляє до номінацій.

"Нещодавно посварилася з Петьою Чорним. Він мені затефонував і почав висловлювати претензії, що він вже 5 років не може попасти на YUNA, що його немає в номінації, що він не виступає. Я відповіла, що від мене це не залежить. Я не вирішую", - зізналась артистка.

Петро Чорний / © скриншот з відео

Петро Чорний / © скриншот з відео

Камалія говорить, що не вирішує, хто потрапляє до номінацій та стає лауреатами. Виконавиця запевняє, що на конкурсі все чесно. Ба більше, за цим ретельно стежить спеціальна компанія. Камалія говорить, що на YUNA працюють 100 незалежних експертів, які й обирають конкурсантів.

"У нас є контракт із компанією, котра спостерігає за чесністю конкурсу. Є 100 незалежних експертів вони голосують", - додала артистка.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua також побувала на урочистій церемонії YUNA-2025. Ми поспілкувалися з Мохаммадом Захуром та дізналися, чи планує він продавати музичну премію. Також колишній чоловік Камалії розповів, як під час війни постраждав його бізнес.

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Дата публікації
Кількість переглядів
747
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