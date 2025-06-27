Камалія повертає дітей до України: де вчитимуться двійнята й чому відмовилися від британської школи

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія, яка раніше показала свій розкішний маєток, ухвалила важливе рішення щодо майбутнього своїх доньок — двійнят Мірабелли та Арабелли.

Так, донедавна 11-річні діти виконавиці вчилися у Великій Британії. Там вони досі живуть зі своїм батьком Мохаммадом Захуром і нянею. Утім, цього разу Камалія в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" повідомила, що вже від вересня цього року її діти навчатимуться не в елітній британській школі, а в Києві. За словами зірки, за кордоном дівчата почали сильно сумувати за домом і впадати в депресію, тому вона їх забирає.

"Вони повертаються вчитися в Україну. І вже з цього року, від вересня, вони будуть вчитися в київській школі. Ми всі сподіваємося, що все (війна – прим. ред.) йде до кінця вже. Загалом, вони кожного року приїздять 4-5 разів сюди, на два тижні. І просто в них вже психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, своїх друзів, своєї домівки. їх дуже тягне додому. У них бойкот, в них депресія – вони нічого не хочуть робити", — поділилася артистка.

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Мохаммад Захур з доньками від камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Ба більше, Арабелла та Мірабелла, крім бойкоту, почали жалітися мамі на цькування у школі. І після цього їхні улюблені хобі, як і решта справ, не приносили більше такого задоволення, як раніше.

"Їм не подобається жити в Лондоні. Вони кажуть, що в школі дуже багато булінгу. Так, школа там дуже класна — це одна з найкращих шкіл в Британії. До того ж у них і друзі там є, і англійську мову вони як свою другу рідну знають. Але вони кажуть, що в Україні люди добріші. І вони просто вже багато від чого навіть відмовились. Наприклад, від гімнастики, яку дуже любили, особливо Мірабелла, яка мріяла представляти Україну на олімпійських змаганнях. Там вона втратила мрію", — зізналася Камалія.

Нагадаємо, раніше Камалія здивувала, чому не виходитиме на публіку з новим коханим. Співачка протягом шести років не збирається це робити.







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