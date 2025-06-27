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Камалія повертає дітей до України: де вчитимуться двійнята й чому відмовилися від британської школи
Артистка розповіла про великий стрес дітей на тлі війни та адаптації.
Українська співачка Камалія, яка раніше показала свій розкішний маєток, ухвалила важливе рішення щодо майбутнього своїх доньок — двійнят Мірабелли та Арабелли.
Так, донедавна 11-річні діти виконавиці вчилися у Великій Британії. Там вони досі живуть зі своїм батьком Мохаммадом Захуром і нянею. Утім, цього разу Камалія в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" повідомила, що вже від вересня цього року її діти навчатимуться не в елітній британській школі, а в Києві. За словами зірки, за кордоном дівчата почали сильно сумувати за домом і впадати в депресію, тому вона їх забирає.
"Вони повертаються вчитися в Україну. І вже з цього року, від вересня, вони будуть вчитися в київській школі. Ми всі сподіваємося, що все (війна – прим. ред.) йде до кінця вже. Загалом, вони кожного року приїздять 4-5 разів сюди, на два тижні. І просто в них вже психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, своїх друзів, своєї домівки. їх дуже тягне додому. У них бойкот, в них депресія – вони нічого не хочуть робити", — поділилася артистка.
Ба більше, Арабелла та Мірабелла, крім бойкоту, почали жалітися мамі на цькування у школі. І після цього їхні улюблені хобі, як і решта справ, не приносили більше такого задоволення, як раніше.
"Їм не подобається жити в Лондоні. Вони кажуть, що в школі дуже багато булінгу. Так, школа там дуже класна — це одна з найкращих шкіл в Британії. До того ж у них і друзі там є, і англійську мову вони як свою другу рідну знають. Але вони кажуть, що в Україні люди добріші. І вони просто вже багато від чого навіть відмовились. Наприклад, від гімнастики, яку дуже любили, особливо Мірабелла, яка мріяла представляти Україну на олімпійських змаганнях. Там вона втратила мрію", — зізналася Камалія.
Нагадаємо, раніше Камалія здивувала, чому не виходитиме на публіку з новим коханим. Співачка протягом шести років не збирається це робити.