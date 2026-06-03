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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
895
Час на прочитання
2 хв

Камалія повідомила про третій "приліт" ракети по її сімейному бізнесу: "Уся праця пішла нанівець"

Бізнес-центр артистки зазнав серйозних пошкоджень під час обстрілу.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Камалія

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія повідомила про третє влучання російської ракети по її сімейному бізнесу.

В артисти та її чоловіка у власності є бізнес-центр, що розташований у Києві. Проте будівля вкотре зазнала пошкоджень. Виконавиця говорить, що вже втретє за останні 16 днів у бізнес-центр влучає російська ракета. На щастя, минулось без жертв. Проте будівля серйозно пошкоджена. Тепер бізнес-центр лишився без трансформаторної підстанції та системи кондиціонування. До того ж сама споруда значно пошкоджена: вибиті вікна, розтрощені та пошматовані стіни та сліди горіння довкола.

«Наш бізнес-центр знову зазнав удару російської ракети — вже втретє за 16 днів. На щастя, цього разу також обійшлося без людських жертв. Минулого разу наші чилери системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Цього разу нам пощастило менше», — ділиться артистка.

Бізнес-центр Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Бізнес-центр Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Проте Камалія не опускає рук. Виконавиця говорить, що вони з чоловіком розпочнуть відновлення пошкодженого бізнес-центру. Для початку вони планують полагодити трансформатор, хоч це й буде нелегко. А вже після відновлення електропостачання виконавиця розпочне прибирання наслідків «прильоту» та ремонт.

«Найперше завдання зараз — запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії — це буде нелегко, навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини. Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку — але для цього потрібне електропостачання», — ділиться артистка.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня ворог масовано атакував Україну. Українські знаменитості ділились, як пережили тяжку ніч під обстрілами. Ведуча Маша Єфросиніна ховалась у метро від вибухів, а поруч із будинком танцівника Жені Кота був ворожий «приліт».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
895
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