Камалія повідомила про загибель брата на фронті: "Боляче до крику"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія повідомила, що на фронті загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко.

Сумну новину артистка оголосила в Instagram. Виконавиця повідомила, що її брат перебував у лавах ЗСУ та захищав Україну від російських окупантів. За цей час він неодноразово діставав тяжкі поранення. Проте Сергій лікувався та знову повертався на фронт. За словами Камалії, третє повернення стало для нього останнім.

«Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч», — ділиться артистка.

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У Камалії загинув брат на війні / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія говорить, що востаннє бачилась із Сергієм менше року тому, коли вони зустрілись на весіллі. Тоді артистка навіть подумати не могла, що доля її брата буде такою сумною. Виконавиця наголосила, що для родини це болісна втрата, проте пам’ять про Сергія житиме вічно.

«Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе — сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне», — написала артистка.

Нагадаємо, брат співачки Марії Бурмаки теж загинув на війні. Нещодавно виконавиця розчулила їхнім архівним спільним фото.

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