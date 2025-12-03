Камалія придбала нову квартиру й разом з ексчоловіком Захуром показала її зсередини

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія повідомила про купівлю ще однієї нерухомості.

У своєму фотоблогу артистка поділилася кадрами, які опублікував забудовник. Помітно, що на огляд і купівлю Камалія прийшла не сама. Підтримати її прийшов колишній чоловік, мільйонер Мохаммад Захур. Разом з представниками компанії вони оглянули приміщення, яке ще на етапі ремонту.

Помітно, що квартира є доволі функціональною за рахунок добудови мансардного поверху. А також оселя має одразу декілька виходів — у будинок та одразу на вулицю. Більше подробиць про місце розташування та розміри квартири знаменитість поки не розкривала.

Камалія придбала квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас щаслива Камалія також показала процес підпису всіх необхідних документів і з’ясування всіх додаткових питань. Таку інвестицію та її мету сама співачка поки не коментувала. Тим не менш, відомо, що виконавиця із Захуром володіє спільним будинком під Києвом і ще однією квартирою у столиці.

До речі, нещодавно Камалія показувала зсередини свій розкішний маєток. Співачка також відповіла на часті закиди про фінанси в її родині та незвичний інтер’єр.