ТСН у соціальних мережах

Камалія приголомшила придбанням на 11 млн доларів та зізналася, як перетворила його на бізнес

Співачка ошелешила деталями про шопінг на мільйони.

Камалія

Камалія

Співачка Камалія здивувала деталями про приватний літак за $11 млн і вперше пояснила, що з ним сталося після купівлі.

Розкішне придбання, про яке роками говорили кулуарно, отримало нове пояснення. Артистка відверто підтвердила: літак справді був у їхній родині. Йдеться про одну з найдорожчих інвестицій. Причому Камалія говорить про це спокійно, без пафосу. Для неї це не сенсація, а частина життя. І водночас — бізнес-рішення. Саме це і стало головною несподіванкою.

«Так, був літак. Це сімейне придбання. Це був літак», — коротко прокоментувала співачка в коментарі проєкту «Тур зірками».

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Та найцікавіше прозвучало далі. Виявилося, що повітряне судно не простоює і не є «іграшкою для статусу». Його активно використовують, але не власники.

«Він в оренді», — зізналася Камалія.

На уточнення про вартість оренди артистка лише усміхнулася і уникла конкретики, перевівши тему на колишнього чоловіка: мовляв, усі фінансові деталі — до нього.

Камалія з ексчоловіком Мохаммадом Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з ексчоловіком Мохаммадом Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія тривалий час перебувала у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром, який, імовірно, опікувався ключовими фінансовими питаннями родини. Після розриву вони зберегли спілкування, зокрема у питаннях спільних активів. Саме тому історія з літаком і досі має продовження — вже як частина бізнесу, а не лише символ розкоші.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показалась на публіці з ексчоловіком та доньками і здивувала, як 12-річні двійнята подорослішали.

Дата публікації
Кількість переглядів
1680
