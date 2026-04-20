Камалія приголомшила придбанням на 11 млн доларів та зізналася, як перетворила його на бізнес

Співачка Камалія здивувала деталями про приватний літак за $11 млн і вперше пояснила, що з ним сталося після купівлі.

Розкішне придбання, про яке роками говорили кулуарно, отримало нове пояснення. Артистка відверто підтвердила: літак справді був у їхній родині. Йдеться про одну з найдорожчих інвестицій. Причому Камалія говорить про це спокійно, без пафосу. Для неї це не сенсація, а частина життя. І водночас — бізнес-рішення. Саме це і стало головною несподіванкою.

«Так, був літак. Це сімейне придбання. Це був літак», — коротко прокоментувала співачка в коментарі проєкту «Тур зірками».

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Та найцікавіше прозвучало далі. Виявилося, що повітряне судно не простоює і не є «іграшкою для статусу». Його активно використовують, але не власники.

«Він в оренді», — зізналася Камалія.

На уточнення про вартість оренди артистка лише усміхнулася і уникла конкретики, перевівши тему на колишнього чоловіка: мовляв, усі фінансові деталі — до нього.

Камалія з ексчоловіком Мохаммадом Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія тривалий час перебувала у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром, який, імовірно, опікувався ключовими фінансовими питаннями родини. Після розриву вони зберегли спілкування, зокрема у питаннях спільних активів. Саме тому історія з літаком і досі має продовження — вже як частина бізнесу, а не лише символ розкоші.

