Камалія приголомшила сумою витрат на місяць: "Може, навіть більше 11 мільйонів"

Камалія

Співачка Камалія відверто розповіла про свої витрати, зокрема про найдорожчу покупку в мільйони доларів, щомісячний догляд за собою та рівень власних заробітків.

Артистка відверто відповіла на бліц-запитання, де зачепили тему грошей, яка традиційно викликає найбільший інтерес у публіки. Зірка не стала уникати конкретики й поділилася цифрами, які для багатьох звучать майже нереально. Йшлося і про особисті витрати, і про великі фінансові рішення. Деякі відповіді на питання від проєкту Ranok na Maximum прозвучали доволі несподівано. Особливо щодо масштабів її покупок.

"11 мільйонів (доларів), може навіть більше", — відповіла співачка на питання про найдорожчу покупку в її житті.

Окрім цього, співачка торкнулася і щомісячних витрат на власний догляд. За її словами, сума стабільно тримається на високому рівні - мінімум тисяча доларів. Також вона пригадала найбільший дохід, який їй вдавалося отримати за місяць.

"Сто тисяч доларів", — говорить Камалія.

За словами артистки, комунальні платежі за її будинок співмірні з кількома середніми зарплатами у Києві. Водночас питання пального для неї неактуальне — вона обирає електромобіль, що дозволяє оптимізувати витрати на поїздки.

