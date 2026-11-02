Камалія

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Українська співачка Камалія вперше назвала ім’я відомого чоловіка, який жорстоко бив її та зраджував.

Після розлучення з Мохаммадом Захуром виконавиця намагалась налагодити особисте життя. Після того, як співачка повернулась з Лондона до Києва, в її житті з’явився новий залицяльник. Так, співачка познайомилась із Михайлом Стефанішиним. Камалія в інтерв’ю Марічці Добвенко говорить, що чоловік дарував їй квіти, говорив гарні слова, робив романтичні вчинки. Тож, серце співачки відтануло, і вона спробувала побудувати стосунки з підприємцем.

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Однак через пів року чоловік почав бити Камалію. Артистка говорить, що це ставалось, коли Стефанішин був або на підпитку, або під речовинами. Чоловік ревнував виконавицю до її колишнього чоловіка Мохаммада Захура. Він обурювався, що вона з ним спілкується та разом із дітьми їздить на відпочинок. З кожним разом побої Стефанішина ставали серйознішими. Одного разу артистка навіть потрапила до лікарні з тріснутою барабанною перетинкою, де їй зробили операцію.

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Камалія після побиття

«Він мені дуже сильно нагадував Захура на початку стосунків: такі ж квіти, такі ж красиві слова, все так само романтично. Я собі й подумати не могла, що цей чоловік зможе отак підняти руки. Це відбулось в Одесі через пів року. У мене є група Family, щось там Захур писав, а у нас сердечки одне одному. Він був на підпитку, і понеслося на ревнощах. Тоді не сильно, він у мене просив пробачення, плакав. Багато разів повторювалось, і набагато сильніше. Ми викликали поліцію, але я його пожаліла і забрала заяву. Він написав мені розписку, де писав, що ніколи мене й пальцем не зачепить», — говорить артистка.

Камалія після побиття

Камалія пробачала чоловікові. Виконавиця вважала, що сама дає йому приводи для ревнощів. Щодо побиття, то тато бив маму Камалії. Тож, у неї був такий приклад у сім’ї. Співачка все одно вважала, що Михайло Стефанішин кохає її.

«Чому пробачала… Я теж ревнива людина, але якщо мені не давати приводу — я не ревную. Він дуже сильно ревнував до Захура. Він казав, а чого Захур їде на відпочинок зі мною і дітьми? Казав, нехай бере квитки мені й дітям, а сам не їде. Я його цим виправдовувала. Я ставила себе на його місце, уявляла, якщо б він так поїхав, то щоб я собі думала», — говорить артистка.

Тим часом чоловік не лише бив Камалію, а й контролював. Він міг телефонувати вночі, коли Камалія була з дітьми, і просив увімкнути відео. Чоловік перевіряв телефон артистки. Виконавиця це терпіла, але ставила крапку. Михайло Стефанішин просив пробачення в артистки, благав її повернутися та обіцяв, що зміниться. Співачка пробачала, але далі все повторювалось по колу.

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Камалія познайомилась зі Стефанішиним на вечірці Могилевської / © скриншот з відео

«Він мене контролював. Я з дітьми, а він вночі телефонує, аби я показала, з ким сплю. Це був терор кожну ніч, особливо, якщо він випивав. Я вже блокувала телефон. Спочатку я показувала, а потім мені це набридло. Я йшла, але він мене знаходив, приїздив з квітами, плакав. Було три з половиною роки стосунків», — говорить виконавиця.

Врешті, Камалія дізналась, що чоловік її ще й зраджував. У нього був роман на стороні з подругою артистки Світланою Голинською. Співачка знаходила її волосся у квартирі, а згодом й сама жінка показала їй листування та фото з Михайлом. Однак чоловікові вдалося переконати Камалію, що в нього не було роману на стороні. Та виконавиця отримала доказ — відео.

Камалія та її колишня подруга Світлана Голинська / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Я отримала докази цього літа того, що він мене зраджував з подругою. Він мені клявся, казав мені, що в мене зі Свєтою нічого немає, у мене тільки бізнес. Я приїжджаю додому і бачу, що у спальні волосся кольору як у Світлани. У Світлани запитувала, вона мені — ні. Вона дізналась, що ми з ним поїхали відпочивати та почала мені писати, надсилати скриншоти їхнього листування, фото, пише, що жила з ним п’ять місяців», — зізналась артистка.

Зараз Камалія говорить, що вже остаточно поставила крапку в стосунках із Михайлом Стефанішиним і більше не хоче бачити його у своєму житті. Співачка поступово відновлюється від того, з чим їй довелося стикнутися.

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Зазначимо, Михайло Стефанішин — підприємець та колишній чоловік віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. Ім’я чоловіка фігурувало в центрі журналістських розслідувань через підозрілі схеми з майном, яке держава забрала у порушників чи колаборантів.

Нагадаємо, нещодавно Камалія зробила жорстку заяву про чоловіків. Також артистка пояснила, чому не ходить на побачення.

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