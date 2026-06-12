Камалія розкрила правду про життя доньок у Лондоні та чому дівчата страждали там: "Були депресії"

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія відверто розповіла, чому її доньки Арабелла та Мірабелла не змогли звикнути до життя у Великій Британії та зрештою повернулися до України.

На початку повномасштабної війни доньки артистки виїхали до Лондона, де жили разом із батьком, бізнесменом Мохаммадом Захуром. Там дівчатка відвідували школу та намагалися адаптуватися до нового середовища. Втім, життя за кордоном виявилося для них значно складнішим, ніж могло здаватися з боку. За словами Камалії, доньки так і не відчули себе там своїми. Вони сумували за друзями, звичним життям і всім, що залишилося в Києві.

«Їм там не подобалося страшенно. У них були постійні депресії від чужого оточення, від погоди, в школі їм було не зовсім просто контактувати з однокласниками. А ще малі весь час сумували за нашим, за своїми кіньми та за друзями шкільними — вони ж були в третьому класі, коли почалася війна і вже встигли полюбити школу. У них в Києві був власний світ, який війна у них хотіла відібрати. І вони за мною страшенно сумували, а я ж не могла з ними бути там постійно, бо я в Україні не припиняла роботу і не могла повністю відмовитися від волонтерства», — поділилася співачка в інтерв’ю Blick.ua.

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Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка зізнається, що попри всі ризики для родини було важливо повернути дітей додому. Це рішення ухвалювали спільно з колишнім чоловіком, ретельно зваживши всі обставини. Водночас після повернення сім’я значно уважніше ставиться до питань безпеки.

«В наш будинок був осколковий приліт взимку минулого року. Всі шибки посипалися. Добре, що нікого вдома в цей час не було — діти ще в Лондоні тоді жили. Дуже багато було скла — реальна катастрофа. Але ми разом із Захуром ухвалили рішення і повернули дітей на батьківщину. Через це ми посилили правила безпеки, наприклад, не ігноруємо сигнали тривоги», — наголосила Камалія.

Нагадаємо, раніше Камалія згадала поїздки з президентом Кучмою та зізналася, як Захур повпливав на її дружнє оточення.

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