Камалія розсекретила, що стало останньою краплею в її шлюбі з Захуром: "Благала рік"

Мохаммад Захур і Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія, яка нещодавно показала свій розкішний маєток, вперше відверто розповіла про діалог, який став причиною розлучення із мільярдером Мохаммадом Захуром.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зірка зізналася, що лиш одна фраза чоловіка стала точкою неповернення у стосунках. Зокрема, тема їхнього емоційного діалогу перед розлученням стосувалася напружених стосунків Камалії з донькою Захура Тетяною від попереднього шлюбу. За словами виконавиці, вона й стала причиною непорозумінь у родині.

"Накопичувалося. Коли чоловік обирає доньку і каже фразу: "Ліпше я з тобою розлучуся, ніж Таню покину…", то для мене це було дуже образливо. Хоча я не примушувала нікого "покидати". Іноді ми кажемо такі речі, навіть не замислюючись. Тому перед тим, як щось сказати, треба багато разів подумати. Мене образило те, що він не слухав мене як свою дружину", — зізналася артистка.

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Мохаммад Захур і Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія відверто розповіла, що близько року вмовляла на той момент чоловіка дослухатися до неї та відмовитися від спільного проживання з донькою Захура від попереднього шлюбу й онуками. Проте він вчинив інакше. Тож ситуація стала критичною та подружжя емоційно розлучилося.

"Я казала: "Будь ласка, тільки не під один дах з твоїми дітьми від попереднього шлюбу". Було багато можливостей, куди поїхати. Але Захур мене не почув, як я його не благала рік. А він хотів, щоб сім'я здружилася. Але це роз'єднало. Я відчувала, що це може трапитися, знаючи характери", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія заявила, що їхній спільний із Захуром маєток був пошкоджений окупантами. Дім зачепила вибухова хвиля.