Камалія серйозно впала з коня та на шокувальному відео показала, як це сталося

Камалія

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Українська співачка Камалія показала, як серйозно впала з коня.

Виконавиця разом із доньками-двійнятами наразі перебуває на відпочинку італійському місті Сполето. У відпустці артистка не забуває про своє хобі – верхову їзду. Співачка знайшла місце для тренувань, однак там не було спеціалістів з виїздки.

Доньки вмовляли Камалію почати виконувати стрибки через бар'єр. Врешті, співачка вирішила спробувати. Перші два дні тренування минули чудово, а на третій артистка серйозно впала. Момент падіння знаменитості потрапив на відео.

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"Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках. Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар'єрами! А в Сполето майже всі коні саме для шоу-джампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож думаю: була не була! Перший день — ідеально, другий — ще краще. А ось на третій день…", - поділилася артистка.

Судячи з відео, Камалія боляче впала. Утім, травм, схоже, вона не отримала, адже нічого про це не розповідала.

Нагадаємо, а от танцівниця Олена Шоптенко нещодавно відверто розповіла про свої травми. Хореографиня зізналась, як після них відновлюється.