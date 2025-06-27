Камалія шокувала, як під час обстрілу окупанти пошкодили її майно: "Скло розлетілося"

Камалія, Мохаммад Захур і їхній будинок / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія, яка повертає доньок до Києва, приголомшила історією про пошкодження свого будинку під час однієї з ракетних атак на Київ.

Як з’ясувалося, дім зірки потрапив у зону ураження вибуховою хвилею після осколкового "прильоту". В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" виконавиця зізналася, що дивом уникнула небезпеки, адже на момент вибуху нікого не було вдома. Про наслідки обстрілу Камалія дізналася від покоївок. За словами Камалії, масштабних руйнувань вдалося уникнути, проте будинок свого часу залишився без вікон. Коли саме росіяни пошкодили маєток — зірка не стала уточнювати.

Камалія на тлі маєтку її родини / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Був осколковий "приліт". Мене Бог милував. Я якраз поїхала на канікули до дітей, мами теж не було – вона дуже часто в гості приїжджає. І через три дні, як я поїхала, телефонують зранку: "У нас сюрприз вдома". Покоївки мені все це зафільмували й надіслали. Але дуже масштабних руйнувань не було. Але вікна всі полетіли – у нас вони вітражні. Якщо хтось був би в домі, то посікло б і можна було б отримати ПТСР і важкі поранення. Скло по всьому дому розлетілося", — шокувала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Камалія назвала причину, через яку не показуватиме свого нового обранця ще шість років.