Камалія шокувала, які залежності допомагають їй заспокоюватися: "Жахлива звичка"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Співачка Камалія вперше відверто заговорила про свої декілька залежностей.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зірка зізналася, що з початком повномасштабного вторгнення вона почала щовечора вживати алкоголь і шкодити здоров'ю курінням. Камалія визнає, що це не йде їй на користь, та навіть її діти просять маму зупинитися, але поки вона не відмовилася від цього. Тим не менш, вона продовжує займатися спортом.

"Я не можу заснути, якщо я келих вина не вип'ю ввечері. Раніше це було дуже рідко. Я не напиваюсь, не п'ю пляшками. Я курю, як скажена. Мої діти мене сварять, що це шкідливо. Я це розумію. Але для мене це зняття стресу. Я не знаю, чим можна замінити. Я і медитую, і займаюся кінним спортом. Але скільки я зараз курю — це просто жахлива звичка. Дуже сильно закурила під час війни. Не цигарки, а "електронку", — поділилася виконавиця.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Попри шкідливі звички, Камалія вже звикла дотримуватися певної дієти й щодня робить фізичні навантаження. Співачка ділиться, що насправді її вага коливається з різними темпами, адже це наслідки її проблем зі щитовидною залозою.

"Зараз я взялася за інтервальне, тобто по 18-20 годин я не їм. Так чотири місяці – скинула чотири кіло всього. Я поїла ввечері, наприклад, і далі відраховую 18-20 годин. Зараз почуваюся набагато краще. Звісно, стресові ці ситуації, коли в тебе є проблеми ще деякі зі здоров'ям, то дуже важко утримувати цю вагу. Сьогодні ти мінус чотири, а завтра – плюс чотири. Це аутоімунний тиреоїдит. Я ходжу від 8 до 12 кілометрів в день, коли дуже зайнята. Щодня присутні фізичні навантаження", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія назвала метод, завдяки якому випадково виявила у себе рак грудей.