Камалія шокувала моторошними руйнуваннями після повторного удару РФ по її бізнесу: "Це п'ята атака"

Камалія і наслідки атаки на Київ 6 липня / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія приголомшила новими кадрами наслідків російського терору та показала, що залишилося від її сімейного бізнесу після чергової атаки окупантів на Київ 6 липня.

Так, раніше артистка вже неодноразово розповідала, що через російські обстріли зазнала багатомільйонних збитків. Під ударом опинився бізнес-центр, яким вона володіє разом із колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром. Та цього разу ворог знову поцілив у ту саму будівлю.

У своєму Instagram Камалія показала кадри зсередини понівеченого бізнес-центру. Від офісів майже нічого не залишилося: вибуховою хвилею потрощило техніку, меблі, вирвало вікна, а зі стелі звисають зруйновані конструкції. Підлога всіяна уламками скла та будівельного сміття. Співачка не приховувала відчаю та зізналася, що це вже п’ятий удар по їхньому бізнес-центру лише за останні місяці.

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Наслідки атаки по бізнес-центру Камалії 6 липня / © instagram.com/kamaliyaofficial

Наслідки атаки по бізнес-центру Камалії 6 липня / © instagram.com/kamaliyaofficial

Наслідки атаки по бізнес-центру Камалії 6 липня / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Це вже п’ята атака по нашому бізнес-центру від 14 травня. Для когось це — „супутні втрати“. Для нас — зруйнована праця, біль і ще один шрам війни», — емоційно написала артистка.

У коментарях прихильники масово підтримали виконавицю та зізналися, що їм боляче дивитися на наслідки чергового російського злочину.

Це жах, з яким ми живемо… Скільки праці та сил зруйновано

Камаліє, слів немає, треба триматися, але вже що твориться на всіх фронтах — занадто

Щирі співчуття

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показували наслідки обстрілу Києва у ніч проти 6 липня і ділилися фото своїх пошкоджених осель.

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